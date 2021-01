Švédska prokuratúra sa nebude zaoberať kauzou 20 rokov väzneného novinára

Kauza sa týka eritrejského novinára Dawita Isaaka, ktorý v roku 1987 - v čase vojny za nezávislosť Eritrey - ušiel do Švédska, odkiaľ sa v roku 2001 vrátil, aby vo svojej vlasti pomohol budovať sektor médií. Zatknutý bol 23. septembra 2001, krátko po tom, ako noviny Setit, ktoré v Eritrei založil, uverejnili články požadujúce politické reformy. Novinárska organizácia Reportéri bez hraníc (RSF) označuje Dawita Isaaka i jeho kolegov - uväznených v rovnakom čase - za najdlhšie väznených novinárov na svete. V októbri minulého roku švédska sekcia RSF, ktorá považuje Isaaka za väzňa svedomia zadržiavaného bez vznesenia obvinenia, podala v jeho prípade oficiálnu sťažnosť švédskym úradom.

Táto sťažnosť bola vznesená proti eritrejskému prezidentovi Isaiasovi Afwerkimu a ďalším siedmim vysokopostaveným politickým lídrom, vrátane ministra zahraničných vecí Osmana Saleha Mohammeda. RSF ich viní zo "zločinov proti ľudskosti, násilného zmiznutia, mučenia a únosov". Švédska prokurátorka Karolina Wieslanderová v utorok pre AFP uviedla, že na základe predložených dokumentov má "dôvod domnievať sa, že boli spáchané trestné činy a stále sú páchané". Podľa AFP by sa na ne mal vzťahovať zákon z roku 2014, ktorý umožňuje trestné stíhanie za trestné činy v oblasti ľudských práv spáchané v zahraničí.

Wieslanderová však uviedla, že sa napriek tomu rozhodla nezačať vyšetrovanie, lebo podľa jej názoru "v praxi neexistujú vyhliadky, že by sa dostalo do bodu", keď by mohla obviniť jedného alebo viacerých ľudí. Vysvetlila, že je síce vo Švédsku a ďalších krajinách možné zhromaždiť dôkazy proti podozrivým. Vyšetrovať ich však bude treba aj Eritrei, čo by si vyžadovalo povolenia a spoluprácu s tamojšími úradmi. Zdôraznila, že obviňovaní politici sú stále vo vedení Eritrey, čo minimalizuje šancu na úspešné vyšetrovanie. Organizácia RSF označila toto rozhodnutie švédskej prokurátorky za "poburujúce" a uviedla, že jeho zdôvodnenie je "zvláštne".

"Zdržiavate sa vari vyšetrovania trestných činov, pri ktorých podozriví nespolupracujú," pýtal sa vo svojom vyhlásení Björn Tunbäck, koordinátor RSF Sweden v prípade Isaak. AFP dodala, že RSF zaraďuje Eritreu medzi tri najrepresívnejšie krajiny na svete, pokiaľ ide o slobodu tlače, a to za Severnú Kóreu a Turkménsko.