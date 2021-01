V Bielorusku sa opäť konajú protesty prívržencov opozície

Podobné, lokálne, protestné akcie v rôznych formách, sa v Bielorusku konali aj v sobotu. Zadržaných na nich bolo najmenej 13 ľudí. Miestne médiá pripomenuli, že protesty v takejto podobe sa konali počas celého decembra a pokračujú aj v januári. Exilová opozícia na sklonku jesene avizovala, že po brutálne potlačených masových zhromaždeniach a pochodoch, ktoré sa v Bielorusku konali od zmanipulovaných volieb v auguste, bude potrebné zmeniť taktiku, aby ľudia neboli vystavovaní policajným represáliám.

TUT.by dodal, že v nedeľu si obyvatelia menších miest alebo štvrtí vo veľkomestách zorganizovali napr. spoločné túry alebo pochody nazvané "Prechádzka milovníkov OMON-u" (zásahových policajných jednotiek). Okrem toho s bielo-červeno-bielymi vlajkami opozície v rukách vytvárali živé reťaze pozdĺž ciest a napriek možnému stíhaniu pokračovali vo vyvesovaní proopozičných vlajok na okná či fasády svojich domov. Stavali aj snehuliakov s fúzami nápadne pripomínajúcimi Lukašenkove, alebo červenou farbou striekali do snehu slovo "Žyve" z hesla "Žyve Belarus!" (Nech žije Bielorusko).

Portál TUT.by dodal, že ďalšou formou odporu proti Lukašenkovmu režimu je aj písanie podporných listov pre ľudí odsúdených v správnom konaní na tresty odňatia slobody - najčastejšie na 25 dní. Podľa ľudskoprávnej organizácie Viasna je vo vyšetrovacej väznici Akrescina momentálne najmenej 40 takýchto osôb. Podľa TUT.by sa v nedeľu v jednej zo štvrtí Minska, ale aj v mestách Hrodna a Brest, konali akcie na podporu súčasného režimu. Ľudia, ktorí sa na nej zišli, mali v rukách štátne červeno-zelené vlajky a skandovali "My sme OMON!".

Lukašenko tvrdí, že jeho éra sa zapíše do dejín ako obdobie stability

Alexandrovi Lukašenkovi neprekáža neuznanie výsledkov augustových prezidentských volieb západnými krajinami. Dlhoročný bieloruský vodca to uviedol v rozhovore pre televíziu Rossija 1. Podľa agentúry TASS v ňom Lukašenko vyhlásil, že prezidentské voľby v Bielorusku boli "také ako v hocijakom inom štáte" a šlo o "našu vnútornú záležitosť". Upozornil súčasne na fakt, že aj na Západe sa nájdu ľudia, ktorí výsledky prezidentských volieb v Bielorusku uznávajú. Priznal však, že neuznanie legitimity výsledkov volieb v Bielorusku "nie je, úprimne povedané, príliš príjemné, ale že by ma to nejako ničilo, to určite nie". V televíznom rozhovore Lukašenko vyjadril presvedčenie, že jeho pôsobenie v úrade sa zapíše do dejín "ako éra stability, mieru a spravodlivosti".

Vyhlásil, že je pripravený pomáhať Bielorusku aj po skončení svojho pôsobenia v prezidentskom úrade. Avizoval, že Bielorusko čaká tento rok riešenie viacerých problémov a plnenie úloh päťročného plánu. Zdôraznil, že jadrom každej krízy sú problémy v ekonomike, preto by sa jej mala venovať osobitná pozornosť. V odpovedi na otázku, či sa politická kríza v krajine skončila, Lukašenko bagatelizoval, že "takú krízu máme po každých voľbách". Dodal, že ak sa bieloruská ekonomika bude vyvíjať "normálne, minimálne tak ako tento rok, nemáme dôvod báť sa" rokov 2023 či 2025. Vysvetlil tiež, že v jeho okolí je veľa ľudí, na ktorých názor pri rozhodovaní dá. Dodal súčasne, že ak raz prijal rozhodnutie, vždy si za ním stojí a trvá na jeho realizácii.

Lukašenko uviedol, že jeho synovia sa v budúcnosti nechcú angažovať v politike. Poznamenal, že s najmladším synom Nikolajom doma o politike "neustále diskutujú", pričom dochádza aj k ostrým výmenám názorov. V rozhovore pre ruskú televíziu Lukašenko informoval, že návrh novej bieloruskej ústavy by mohol byť hotový do konca roku 2021, pričom o osude navrhovaných zmien rozhodne referendum. Lukašenko sa v rozhovore vyjadril aj k zahraničnej politike: vyjadril presvedčenie, že integrácia Ruska a Bieloruska by mala byť užšia, pričom zdôraznil, že vyvrcholením integračných snáh by malo byť vytvorenie menovej únie medzi oboma krajinami. Uviedol, že je pripravený obnoviť vzťahy s Ukrajinou, ktoré sa skomplikovali po nepriateľských vyhláseniach ukrajinských predstaviteľov na adresu Minska. Lukašenko si ich podľa vlastných slov vysvetľuje zložitou situáciou, v ktorej sa Ukrajina nachádza. Dodal súčasne, že Bielorusko "chce a bude budovať vzťahy s USA".