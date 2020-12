KORONAVÍRUS Európska únia zadováži ďalších 100 miliónov dávok vakcíny Pfizer

Európska komisia schválila v novembri zmluvu na nákup 200 miliónov dávok tejto vakcíny s možnosťou požiadať o dodanie ďalších 100 miliónov dávok. Kedy však k nákupu druhej časti vakcín dôjde, predsedníčka EK zatiaľ nespresnila, píše agentúra Reuters.

We decided to take an additional 100 million doses of the #BioNTech /@Pfizer vaccine, which is already being used to vaccinate people across the EU.



We will therefore have 300 million doses of this vaccine, which was assessed as safe and effective.



More vaccines will follow!