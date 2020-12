KORONAVÍRUS Prvé vakcíny dorazili aj do Francúzska, očkovanie sa začne zajtra

PARÍŽ - Do Francúzska dorazila v noci z piatka na sobotu prvá dodávka vakcín konzorcia BioNTech/Pfizer proti novému druhu koronavírusu. Informoval o tom reportér agentúry AFP.

Prvých okolo 19.500 dávok priviezli z belgického mesta Puurs do centrálneho skladu liekov pre parížske nemocnice. Po prebalení ich budú distribuovať do dvoch domovov dôchodcov v meste Sevran ležiacom v metropolitnej oblasti Paríža a do Dijonu na východe Francúzska.

Očkovanie proti novému druhu koronavírusu sa vo Francúzsku, tak ako vo väčšine krajín Európskej únie, začne v nedeľu. Celoštátna očkovacia kampaň by sa mala začať v novom roku. Na komplikácie spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2 zomrelo vo Francúzsku už viac ako 62.000 ľudí. V piatok francúzske zdravotnícke orgány potvrdili prvé prípady nákazy novým variantom vírusu objavenom v Anglicku.