KORONAVÍRUS Španielsko hlási prípady novou mutáciou: Do krajiny taktiež prišli vakcíny

MADRID - Španielsko v sobotu potvrdilo štyri prípady nákazy novým, obzvlášť infekčným, variantom koronavírusu. Do tejto krajiny zároveň v sobotu dorazili prvé dávky vakcíny od spoločností Pfizer-BioNTtech, informovala agentúra AFP. Očkovanie proti novému druhu koronavírusu sa nimi v Španielsku, tak ako vo väčšine krajín Európskej únie, začne v nedeľu.

Prítomnosť nového druhu koronavírusu, ktorý sa v uplynulých dňoch objavil v Británii, dosiaľ potvrdili u štyroch osôb v autonómnom spoločenstve Madrid. Podľa regionálnej vlády ide o vôbec prvé prípady nového druhu nákazy v krajine. Všetky nakazené osoby prišli v uplynulých dňoch do Španielska z Británie, tvrdí predstaviteľ regionálneho zdravotníckeho úradu Antonio Zapatero.

"Pacienti nie sú vážne chorí, vieme, že nový druh koronavírsu je nákazlivejší, nespôsobuje však závažnejší priebeh ochorenia," dodal. Prítomnosť nového typu vírusu testovali u ďalších troch osôb, ich výsledky budú podľa Zapatera dostupné v utorok alebo v stredu.

Do krajiny prišli aj vakcíny od Pfizeru

Do Španielska zároveň v sobotu dorazili prvé dávky vakcíny od farmaceutických spoločností Pfizer-BioNTech. Vakcíny budú doručené do všetkých autonómnych spoločenstiev, aby mohlo Španielsko v nedeľu spustiť celonárodné očkovanie. V najbližších 12 týždňoch do Španielska dorazí 4,5 milióna dávok vakcíny, ktoré podľa ministerstva zdravotníctva poslúžia na zaočkovanie približne 2,3 milióna ľudí.

Zdroj: SITA/AP Photo/Bernat Armangue

Ako prvých plánuje krajina zaočkovať klientov a zamestnancov domovov sociálnych služieb, následne zdravotníkov a ďalšie kritické skupiny obyvateľstva, akými sú napríklad starší ľudia alebo osoby trpiace na zvážané ochorenia. Vláda predpokladá, že do júna budúceho roka zaočkuje približne 15 až 20 miliónov z celkového počtu 47 miliónov obyvateľov.

Španielsko je jednou z európskych krajín, ktoré najviac postihla pandémia koronavírusu. Podľa oficiálnych údajov tamojšieho ministerstva zdravotníctva sa tam koronavírusom nakazilo viac ako 1,8 milióna ľudí a v dôsledku tejto nákazy zomrelo takmer 50.000 obyvateľov. Krajina od utorka zakázala vstup návštevníkom z Veľkej Británie okrem španielskych občanov alebo obyvateľov.