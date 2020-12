VIDEO Vianočné chvíle hrôzy v USA: V centre mesta vybuchol karavan, podľa polície išlo o úmyselný čin

Podľa miestneho spravodajského webu The Tennessean výbuch centrom Nashvillu otriasol okolo 06:30 miestneho času (13:30 SEČ). Niekoľko požiarov, ktoré na mieste vypukli, už dostali hasiči pod kontrolu.

Zdroj: TASR/AP Photo/Mark Humphrey

Zdroj: TASR/Andrew Nelles/The Tennessean via AP

Miestna stanica WKRN uviedla, že vybuchol zaparkovaný karavan. Podľa webu The Tennessean prišli krátko pred 06:00 miestneho času policajti k vozidlu, ktoré ktosi nahlásil ako podozrivé. Jeden zo strážnikov "mal dôvod", aby privolal pyrotechnikov. Tí boli na ceste k miestu, keď sa ozvala silná explózia.

Videá z miesta výbuchu, ktorá boli zverejnená na Twitteri, ukazujú poničené domy a rozbité okná. V zasiahnutej oblasti je podľa agentúry AP mnoho reštaurácií, barov a malých obchodov. Nad mestom sa po výbuchu vznášal hustý čierny dym.

"Mal som pocit, ako by to bola bomba. Tak veľké to bolo," popísal agentúre AP výbuch jeden z miestnych obyvateľov Buck McCoy.