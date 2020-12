Britský minister Johnson prišiel s novinkou: Vianoce na Veľkú noc! Vláda sa nespolieha na nariadenia

Dôvodom pre diskusiu je vianočné uvoľnenie opatrení, o ktorom rozhodla britská vláda. Mnohí sa obávajú nárastu koronárnych infekcií, ak sú podľa plánu medzi 23. a 27. decembrom povolené tzv. „vianočné bubliny“ až pre tri domácnosti, ktoré sa môžu stretávať súkromne.

Vedci a členovia jeho vlastnej konzervatívnej strany preto vyzvali predsedu vlády Borisa Johnsona, aby predpisy opäť sprísnil. Vláda sa však nechce spoliehať na nariadenia - dúfa v sebadisciplínu.

"Easter can be the new Christmas for some people."



Housing Secretary Robert Jenrick says 'the legal framework' for the #COVID19 Christmas rules will continue, but 'it is incumbent on every family to come to their own decision'.



