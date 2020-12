Politici nás vpustili do svojej vianočnej kuchyne: Gröhling či Šofranko prezradili aj vlastné recepty

Herákovci

Zdroj: TASR - Pavol Zachar

V rodine poslanca Jána Heráka to vyzerá na tradičné sviatky. "Čo sa týka Vianočných receptov, pre mňa osobne je to Vianočný šalát a samozrejme nemôže chýbať kapustnica. Variť veľmi neviem, no snažím sa pomáhať manželke tak ako najlepšie viem. Atmosféru Vianoc si vždy naplno s celou rodinou maximálne užívam," pochválil sa Herák.

Gröhlingovci

Minister školstva Branislav Gröhling je už dlhšie, podobne ako predseda SaS známy svojími kulinárskymi schopnosťami "Po veľmi dlhej dobe sa vraciam k vareniu a toto je jeden z mojich obľúbených receptov na Vianoce. Táto vianočná šunka je perfektná a treba ju vyskúšať. Ingrediencie: Šunka, Červené víno, Pomaranč, Cesnak, Cibuľa a koreniny: Škorica, Semienka koriandru, Badián. Šunku varíte vo víne spolu so všetkými prísadami a koreninami asi 2 hodiny, alebo kým nie je úplne mäkká. Vtedy kyslosť pomaranča, chuť vína a vôňa škorice a badiánu úplne preniknú do šunky," popísal jeden zo svojich sviatočných receptov minister.

Korčokovci

Zdroj: archív I.K.

Minister zahraničných vecí Ivan Korčok nás dokonca pomocou fotografie zaviedol až k rodinnej kuchyni. "Snažíme sa užiť si už advent. Počas neho je tradičným rituálom pečenie medovníkov a oblátok. Minulý rok som "železa" na ich výrobu ťahal až do Ameriky. Aspoň tak sme si chceli priblížiť domov ďaleko za morom a dnes sme šťastní, že pečieme už ozaj doma, na Slovensku," popísal šéf rezortu diplomacie.

Sulíkovci

Už vyššie spomínaný Richard Sulík je už spred volieb predovšetkým známy nie len ako politik a teraz už aj minsiter hospodárstva, ale aj kuchár bez čapice. To je v prípade vianočných pochutín veľmi výhodné. "Áno, skutočne rád varím a experimentujem v kuchyni, varím aj svojej rodinke. Na Vianoce je to môj špeciálny zemiakový šalát, s receptom sa s čitateľmi topiek.sk rád podelím. Tento rok skúsim aj trochu inú kapustnicu - uvarenú z originálnych slovenských surovín s ochrannou známkou," teší sa minister.

Mikulecovci

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Aj v rodine ministra vnútra Romana Mikulca bude tento rok tradične. "Na stole nebudú chýbať všetky tradičné sviatočné dobroty – kapor, zemiakový šalát, hríbová omáčka so sušenými slivkami, oblátky, koláče, či ovocie,“ napísal nám minister.

Šofrankovci

Zdroj: Facebook/Národná rada Slovenskej republiky

Bohatá na slová bola v otázke vianočného varenia volebná líderka OĽaNO Mária Šofranko, ktorá má v domácnosti prípravu na Vianoce presne zorganizovanú. "U nás doma máme prípravu vianočných dobrôt podelenú. Moja dcéra pečie koláče a pripravuje zemiakový šalát. Ja varím kapustnicu, vyprážam kapra a kuracie rezne. Tento rok už budeme mať aj malého pomocníka - vnúčika," popisuje poslankyňa. Tá sa dokonca podelila o svoj recept na sušienky.

"Každý z nás má tradičné vianočné recepty na kapustnicu, či zemiakový šalát, ktoré v rodine tradujú už niekoľko generácií. No ja si Vianoce nedokážem predstaviť bez mandľových sušienok. Rada sa s Vami podelím o recept. Potrebujeme 4 bielka,

- trochu vanilkového cukru,

- kôra z 1 bio citróna,

- 140 gr. hladkej múky,

- 60 gr. mandlí,

- 60 gr. sušených brusníc,

- 140gr. práškového cukru

Bielka vyšľaháme a postupne zašlahávame oba cukre. Opatrne vmiešame múku a citrónovú kôru, mandle a brusnice. Formu na srnčí chrbát vymastíme maslom a vysypeme múkou. Vylejeme do nej cesto a pečieme asi 30 - 35 minút. Upečené cesto vyberieme z formy, zabalíme do alobalu a ešte do utierky. Necháme cez noc odpočinúť a ráno ho nakrájame na veľmi tenké plátky a necháme na 100° v rúre 15 minút vysušiť."

Klusovci

Zdroj: Topky - Ján Zemiar

Štátny tajomník ministerstva zahraničia Martin Klus z SaS sa v prípade prípravy vianočných dobrôt spolieha na ženské osadenstvo v rodine, no rád priloží ruku k dielu. "Vianočné pečenie je v réžii nežnejších polovičiek v našej rodine, ale na varení kapustnice, príprave kapra aj pár druhov koláčov sa vždy rád spolupodieľam. Hneď z nich potom aj pár ubudne, keďže som jeden z hlavných rodinných ochutnávačov," dodal.

Druckerovci

Zdroj: Jan Zemiar

Sviatočná nálada nechýba ani v rodinnej kuchyni Tomáša Druckera, ktorý vedie stranu Dobrá voľba. "Všeobecne oveľa častejšie varí manželka, hoci varím rád. Štedrovečerná kuchyňa je výnimkou, tú prevažne robím ja, ale nebránim sa pomoci. :) U nás sú to oplátky s medom, opekance (bobálky) s makom alebo bryndzou a vyprážaný kapor s majonézovým šalátom. Kapustnica s mäsom až po polnoci," hovorí Drucker.

Blanárovci

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Sviatky podľa svojho gusta má aj podpredseda parlamentu Juraj Blanár zo Smeru. "Na vianočnom stole u nás nesmie chýbať trnovská kapustnica s hubami a terchovská fazuľová so sušenými slivkami. Recept vám však nepoviem, lebo varenie nie je moja doména," priznal Blanár.

Remišovci

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Rodinný krb horí počas sviatkov aj v rodine vicepremiérky Veroniky Remišovej. Aj tu je očividne v kuchyni všetko zatriedené a zorganizované. Každý sa totiž chytí svojej roboty. "Doma máme všetko podelené, aj varenie. Kapustnicu varí manžel, má na to svoj recept, ja sa mu do toho nemiešam, - svoj diel roboty som totiž odviedla už v lete, kedy som nazbierala hríby. Rybu pripravujem ja, zemiakový šalát manžel, s tým je vždy veľa roboty, tradičné makové pupáky ja s deťmi a medovníky pečieme všetci spolu. Na Vianoce celá širšia rodina tiež očakáva, že im napečiem oplátky. Nanešťastie sme si kúpili pred rokmi oplátkovač, máme ho z celej rodiny len my. Urobiť stovky oplátok zaberie pár dní roboty," popisuje Remišová.

Vicepremiérka pre investície tiež priznáva, že minulý rok už "naletela" na trendy a počas Vianoc skúsila experiment, ktorý nevyšiel. "Napriek tomu, že rada pečiem, na Vianoce pečiem striedmo, aby si aj deti uvedomili, že Vianočné sviatky nie sú o plnom žalúdku, ale o radosti, že sme spolu. Recepty mením podľa toho, na čo je práve v rodine chuť. Minulé Vianoce som spravila veľkú chybu a skúšala som zdravé raw recepty bez vajec, bez cukru a bez múky. Boli to jediné koláče, ktoré sa nezjedli až do 6. januára. Tieto Vianoce už nebudú žiadne experimenty, budem sa držať toho, čo všetci majú radi - citrónovú tortu, domáce krémeše alebo čokoládovú penu. Čokoládová pena je hotová za pár minút a príprava je veľmi jednoduchá," popísala Remišová, ktorá pridala aj recept.

"170 g tmavej čokolády.

8cl plnotučného mlieka

20 g cukru

4 bielka

1 žĺtok

Posekať čokoládu, dať ju do nádoby. Nechať zovrieť mlieko a vyliať ho na čokoládu. Miešať, až kým sa čokoláda neroztopí. Pridať žĺtok a miešať do hladka. Do bielok pridať štipku soli a vyšľahať tuhý sneh. Pridať do snehu postupne cukor a ešte trochu vyšľahať. Sneh jemne zmiešať s čokoládou. Naliať do misiek, nechať odstáť v chladničke."

Šipošovci

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

Na otázku ohľadom vianočného varenia odpovedal aj šéf poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš. "Toto je otázka skôr na moju mamku, sestry a manželku, ktoré sú vynikajúce kuchárky. Ja už len degustujem to, čo pripravia a musím povedať, že mi vždy náramne chutí. Počas Vianoc sa vždy teším práve na to, že si poriadne vychutnám tradičné jedlá a sladké maškrty, ktorým neviem nikdy odolať," priznal poslanec.