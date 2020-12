KORONAVÍRUS Ľudí vytočil zákaz kávy so sebou: Minister priznal, že je to chyba

PRAHA - Český minister priemyslu a obchodu a zároveň šéf rezortu dopravy Karel Havlíček uviedol v nedeľu v diskusnej relácii Partie televízie Prima, že kauza so zákazom pitia so sebou, ktorý občania do značnej miery ignorujú a považujú za nezmyselné šikanovanie, bola nešťastná.

Vláda však bude musieť s najväčšou pravdepodobnosťou prijať v rámci protiepidemického systému (PES) prechod na stupeň štyri a pritvrdiť. Informuje o tom spravodajský server Novinky.cz. "Je to nešťastne komunikované, ako sa to neustále upravovalo. Nestavia nás to takto do ideálneho svetla, je to naša chyba," uviedol Havlíček. "Všetky krajiny okolo nás, až na výnimky, trhy zakázali. Magistráty to neustrážili, zhromažďovalo sa mnoho ľudí," dodal na vysvetlenie.

Zdroj: Getty Images

Podľa Havlíčka smeruje všetko k tomu, že vláda bude musieť prijať ešte tvrdšie opatrenia. Obchody sa zatvárať nemajú, smolu však budú mať reštaurácie a hotely. Havlíček zároveň informoval, že by k tomu malo prísť koncom budúceho týždňa a že sa pre majiteľov chystajú veľmi slušné kompenzácie. "Je to pre mnoho podnikateľov likvidačné," uviedol senátor Tomáš Czernin z politickej strany TOP 09. Má preto pre rebelujúcich podnikateľov pochopenie, dodávajú Novinky.cz.