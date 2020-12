KORONAVÍRUS Veľký PREHĽAD o obmedzeniach cez Vianoce a Silvestra u našich susedov

Česko prejde na štvrtý stupeň

Česko sa od pondelka vráti z tretieho na štvrtý stupeň protiepidemického systému. Otvorené zostanú naďalej obchody a služby, no pravdepodobne sa zatvoria podniky, reštaurácie a hotely. O ďalšom postupe na ďalšie týždne, a teda aj na sviatky, sa definitívne rozhodne na pondelňajšom rokovaní vlády.

V Rakúsku sa bude dať lyžovať, ale...

Rakúšania budú môcť Vianoce a silvestrovské oslavy stráviť nanajvýš v skupine desiatich ľudí najviac z dvoch domácností. V Rakúsku taktiež povolia od 24. decembra lyžovanie, ale reštaurácie a hotely zostanú zavreté až do 6. januára. Od 19. decembra do 10. januára naviac budú musieť ísť všetci ľudia prichádzajúci z rizikových oblastí v zahraničí na desať dní do karantény. Možnosť vyjsť na svah tak dostanú prakticky len miestni obyvatelia.

Poliaci majú zabudnúť na zábavu

Tohtoročné sviatky budú iné než zvyčajne aj v Poľsku. Obvykle ich ľudia trávia stretávaním sa s príbuznými a priateľmi, idú na hory a na zábavy, no tento rok bude toto obdobie omnoho komornejšie. Premiér Mateusz Morawiecki pripustil, že Poliaci túžia po zábave, preto im odporúča, aby obmedzili spoločenské kontakty aj na Silvestra. Doteraz však nie je celkom jasné, aké obmedzenia budú počas Vianoc platiť. Prinajmenšom do 28. decembra zostane v platnosti napríklad zákaz organizovania zábav a akcií s účasťou viac než päť osôb u organizátora akcie. Limit sa nevzťahuje na osoby žijúce v spoločnej domácnosti. Okrem danej rodiny sa pri sviatočnom stole môže objaviť ďalších päť ľudí. V katolíckom Poľsku k sviatkom patrí i návšteva kostola. Platí, že ľudia v nich majú dodržiavať odstup minimálne 1,5 metra. Vláda zrejme nepovolí otvorenie hotelov.

Zdroj: TASR/Henrich Mišovič

Prísne protikoronavírusové opatrenia ovplyvnia zimné sviatky aj v ďalších európskych štátoch. Napríklad v Maďarsku zostanú v platnosti najmenej do 11. januára obmedzenia vrátane zákazu vychádzania po 19. hodine. O pravidlách, ktoré budú platiť na Vianoce, rozhodne operačný štáb 21. decembra. V Belgicku zas bude môcť byť jedna rodina na Vianoce v úzkom kontakte len s jednou ďalšou osobou a ľudia žijúci v jednočlennej domácnosti sa budú môcť stretávať len s dvoma ďalšími ľuďmi. Talianom bude dovolené počas sviatočného obdobia, teda od 20. decembra, cestovať len v naliehavých prípadoch medzi jednotlivými regiónmi. Taliansko, rovnako ako Francúzsko a Nemecko, ponechá zavreté lyžiarske areály.