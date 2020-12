Vakcínu proti KORONAVÍRUSU môžu Česi dostať hneď, ako ju schváli Európa

S ohľadom na naliehavosť situácie nebude mať totiž príchod novej očkovacej látky na český trh meškanie, aké obvykle býva v prípadoch iných liečiv. Ich uvedenie do praxe zdržuje to, že regulátor - Štátny ústav pre kontrolu liečiv (SÚKL) - im najprv stanovuje úhradu zo zdravotného poistenia. To však nebude v prípade vakcíny proti vírusu SARS-CoV-2 treba. Túto očkovaciu látku chce štát uhrádzať v plnej miere, a tak použije mimoriadny mechanizmus uvedenia vakcíny na trh, približuje spravodajský server TN.cz.

Súčasťou uvedeného mechanizmu je aj mimoriadny zákon o distribúcii očkovania proti chorobe COVID-19. "Predloha už bola schválená Poslaneckou snemovňou ČR a bola postúpená Senátu. V prípade, že vakcína bude takto zaradená do uhrádzaných služieb, stáva sa jej úhrada automatickou - SÚKL potom už nestanovuje výšku tejto úhrady," povedal pre TN.cz hovorkyňa SÚKL Klára Brunclíková. Snemovňa schválila predmetný zákon 4. decembra a Senát sa ním bude zaoberať v stredu 16. decembra, dopĺňa TV Nova.