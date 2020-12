KORONAVÍRUS Bruselské letisko bude dôležitým centrom pre skladovanie a vývoz vakcín

BRUSEL - Bruselské letisko čaká v najbližších týždňoch až mesiacoch zaťažkávacia skúška. Stane sa dočasným prekladiskom miliónov dávok vakcín proti ochoreniu COVID-19. Tie totiž budú z belgickej metropoly distribuované hlavne do členských krajín EÚ, ale aj do ostatných európskych či neeurópskych krajín. Informoval o tom v utorok bruselský denník The Brussels Times.

Spoločnosť Brucargo, ktorá má na starosti leteckú prepravu nákladov už potvrdila, že na bruselskom letisku pristáli prvé lietadlá s vakcínami proti novému typu koronavírusu. EÚ teraz čaká na to, kým Európska agentúra pre lieky (EMA) potvrdí, že vakcíny sú bezpečné a účinné. V prípade súhlasného stanoviska od EMA sa môže začať ich distribúcia. Vakcíny budú do členských krajín EÚ dodávané v rovnakom čase, a to v množstvách podľa veľkosti populácie.

Šéf oddelenia na prepravu tovarov na letisku Nathan De Valck upozornil, že po celom svete už vzniká nový logistický reťazec, ktorý má zabezpečiť distribúciu vakcín. Podľa jeho slov bude od 30 do 50 percent všetkých vakcín proti COVID-19 distribuovaných letecky, čo Medzinárodná asociácia pre leteckú dopravu (IATA) označila za "misiu storočia".

"Bude to najväčšie a najkomplexnejšie logistické cvičenie vôbec," uviedol výkonný riaditeľ IATA Alexandre de Juniac na svojom účte na Twitteri. Predseda spoločnosti Air Cargo Belgium David Bellon v tejto súvislosti zdôraznil, že bruselské letisko má potrebné kapacity a aj odborné znalosti, aby túto náročnú úlohu zvládlo. Letisko má iba pre farmaceutické výrobky k dispozícii 30.000 metrov štvorcových chladiaceho priestoru. Ten je nevyhnutný pre vakcíny, ktoré musia byť skladované pri mínusových teplotách.

Vedenie bruselského letiska tiež očakáva, že sa do prepravy vakcín "skôr či neskôr" zapojí až štvrtina personálu z oddelenia na prepravu nákladov. Situáciu so skladovaním vakcín nepodceňuje ani belgická vláda. Federálny premiér Alexander De Croo, ktorý navštívil skladovacie priestory letiska koncom novembra uviedol, že bruselské letisko bude "skutočným centrom pre dovoz a vývoz vakcín" a bude jedným z tých miest, ktoré umožnia vývoz miliónov vakcín do zvyšku sveta.