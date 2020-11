S dohodou o prímerí v Karabachu by mohli pomôcť aj ďalšie štáty, tvrdí Erdogan

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan

Zdroj: SITA/Turkish Presidency via AP, Pool

ANKARA - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v stredu povedal, že dodržiavanie prímeria na území Náhorného Karabachu by sa mohlo "posunúť na vyššiu úroveň", ak sa by sa do tohto procesu zapojili ďalšie krajiny tamojšieho regiónu. Konkrétne štáty však nemenoval, približuje agentúra Reuters.