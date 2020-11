KORONAVÍRUS V Maďarsku pribudlo viac ako 5-tisíc nových prípadov, do krajiny smeruje vakcína z Ruska

Celkový počet infikovaných koronavírusom od vypuknutia epidémie dosiahol 131.887 a zomrelo celkom 2883 pacientov. Aktuálne je nakazených 99.202 osôb, z infekcie sa zotavilo 29.802 ľudí. V nemocniciach ošetrujú 6690 chorých, z ktorých 518 je napojených na umelú pľúcnu ventiláciu. Od stredy platí v Maďarsku v čase od 20.00 h do 05.00 h zákaz nočného vychádzania, ako aj zákaz zhromažďovania a športové zápasy sa konajú bez divákov.

Dodržiavanie sprísnených opatrení kontrolujú policajti aj vojaci

Dodržiavanie sprísnených opatrení proti šíreniu nového druhu koronavírusu, ktoré v Maďarsku platia od stredy, kontroluje polícia za asistencie armády. Povedal to v piatok člen pohotovostného centra operačného štábu Róbert Kiss, podľa ktorého za posledný deň zasahovali poriadkové sily voči 324 narušiteľom zákazu nočného vychádzania.

Zdroj: SITA/Gyorgy Varga/MTI via AP

Na porušenie zákazu upozornili 39 osôb, 170 ľuďom udelili pokuty a voči 115 iniciovali priestupkové konanie. Na tri osoby podali policajti žalobu pre porušenie zákazu zhromažďovania. Kiss pripomenul, že primátori miest s počtom obyvateľov nad 10.000 a primátori budapeštianskych mestských častí majú od stredy právo nariadiť nosenie rúšok na verejných priestranstvách. V mestách, kde platí takáto povinnosť, policajti v spolupráci s príslušníkmi armády zasahovali v tejto súvislosti v 18 prípadoch, pričom piatich nedisciplinovaných upozornili a 13 ľuďom udelili pokutu.

Od polnoci z utorka na stredu začali platiť v krajine viaceré sprísnené protiepidemiologické opatrenia. Ich súčasťou je aj zákaz vychádzania od 20.00 do 05.00 h a úplný zákaz zhromažďovania.

Maďarsko zrejme na budúci týždeň dostane vzorku ruskej vakcíny

Maďarsko, ako prvá európska krajina, dostane na budúci týždeň vzorku ruskej vakcíny proti novému druhu koronavírusu. Oznámil to v piatok na Facebooku maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó.

Šéf diplomacie dodal, že rokovanie s delegáciou ruskej vlády v tejto záležitosti je už ukončené. "K zaslaniu desiatich vzoriek vakcíny chýba už iba posledné povolenie ruského rezortu zdravotníctva, ktoré by mohlo byť začiatkom budúceho týždňa vybavené a následne by mohli ruskú očkovaciu látku doviezť do Maďarska," povedal Szijjártó.

Dovezenú vakcínu podrobia laboratórnym testom, aby príslušné orgány mohli prijať rozhodnutie o jej použiteľnosti v Maďarsku. Okrem toho pokračujú rokovania s ruskou stranou aj o prípadnej výrobe tejto očkovacej látky na území Maďarska. Szijjártó v stredu uviedol, že jeho krajina rokuje o možnostiach nákupu vakcíny proti koronavírusu aj s Čínou a Izraelom, pričom ocenil, že pokročil aj nemecko-americký vývoj vakcíny.