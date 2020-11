KORONAVÍRUS v Česku: Počet ľudí, ktorí sa za deň nakazili koronavírusom, naďalej klesá

Ilustračné foto

PRAHA - V Česku pribudlo počas piatka do 18.00 h ďalších 3719 nakazených koronavírusom. Je to o 2100 menej než pred týždňom do 18.00 h a o 600 menej než vo štvrtok do tej istej hodiny. Údaje potvrdzujú klesanie v počte infikovaných za deň tento týždeň, informoval portál Novinky.cz.