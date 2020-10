Manželia sa otrávili zaváranými uhorkami: Ich deti (1, 5) boli v byte s mŕtvolami tri dni

Súrodencov našli v byte znepokojení príbuzní, informujú britské noviny Mirror. Pretože sa rodina nedostavila na večierok, Natalia B. - manželova sestra mu zavolala. Zdvihla to jej 5-ročná neter. Zrejme hlásila, že mama Viktoria (†24) a otec Alexander (†30) dlho spali a ich pokožka sa sfarbila na čierno. Natália sa potom podľa nich dostala do bytu. Natália hneď potom vyrazila do ich do bytu.

Zdroj: Profimedia

Teta vyviedla deti z bytu

Po príchode do bytu sa jej naskytol hrozný obraz - Natália našla svojho brata a jeho manželku mŕtvych v posteli. „Keď som ju uvidela, zlomila ma to a zakričala som,“ spomína si na zlú chvíľu. Zavolala na 911, obliekla deti a vyviedla ich z bytu.

Dievčatko a chlapec zjavne žili v byte so svojimi mŕtvymi rodičmi tri dni. Hovorí sa, že matka a otec zomreli po zjedení otrávených uhoriek.

Zdroj: Profimedia

Rodičov mali zabiť babkine uhorky

Tlačová agentúra 78.ru uviedla, že otrava jedlom bola pravdepodobne príčinou smrti. Deň predtým dostal muž od svojej babičky nádobu s domácimi kyslými uhorkami. V kuchyni vraj stáli otvorené. V nádobe sa zjavne vyvinul jed botulotoxín, ktorý pár neskôr zabil.