Vedci v pozore: Vyliečený pacient z Covidu-19 stratil navždy časť dôležitého zmyslu

Ochorenie Covid-19 spôsobené koronavírusom Sars-CoV-2 by mohlo viesť k trvalej strate sluchu. Zistili to teraz britskí vedci. V odbornom časopise BMJ prezentujú prípad 45-ročného pacienta s Covidom, ktorý po ťažkom priebehu choroby stratil sluch v ľavom uchu.

Pacient bol v 10. deň choroby Covid-19 prevezený na jednotku intenzívnej starostlivosti do britskej nemocnice a okamžite ho tam intubovali. Dostal tiež antivírusové lieky, ako je remdesivir a intravenózne steroidy.

U pacienta s Covid-19 sa najskôr vyvinul tinnitus, potom strata sluchu

Týždeň po opustení jednotky intenzívnej starostlivosti sa u pacienta vyvinul tinnitus a potom sa sťažoval na stratu sluchu v ľavom uchu. Lekári potom jeho prípad starostlivo skontrolovali: žiadny z liekov, ktoré dostal, nemohol spôsobiť stratu sluchu ako vedľajší účinok. Lekári dokázali vylúčiť aj ďalšie choroby, ktoré za neho môžu byť zodpovedné.

Nakoniec zistili, že 45-ročný mladík trpel senzorineurálnou stratou sluchu. Lekári poruchu liečili steroidmi - s čiastočným úspechom. Škody, ktoré zostali, sú však podľa lekárov trvalé. Pacient bude teda po celý život na ľavé ucho takmer hluchý.

Koronavírus sa zmocnil buniek ucha

"Je možné, že bunky Sars-CoV-2 sa nasťahovali do ucha a to viedlo k bunkovej smrti a/alebo že vírus spôsobuje, že telo uvoľňuje zápalové chemikálie nazývané cytokiny, ktoré môžu byť toxické pre vnútorné ucho," hovorí autorka štúdie Stefanie Koumpaová. Vyvoláva to obavy: Aj keď je to len jednostranné, strata sluchu môže vážne narušiť kvalitu života človeka.

Už koncom júla vyšlo najavo, že niektorí uzdravení pacienti s Covid 19 trpeli poruchami sluchu. Vedci z univerzity v Manchestri sa telefonicky pýtali 121 pacientov, ktorí sa zotavili z Covid-19, na ich sluch po vtedajšom prepustení. 32 z nich uviedlo, že od choroby mali problémy.

Nie je neobvyklé, že vírusy napadnú sluchový systém

Kevin Munro, profesor audiológie na univerzite v Manchestri, uviedol: „Už vieme, že vírusy ako osýpky, mumps alebo meningitída môžu viesť k strate sluchu a že koronavírusy môžu poškodiť nervy prenášajúce informácie do mozgu a z mozgu.“ Podľa Munra je preto teoreticky možné, že Covid-19 by mohol spôsobiť problémy v častiach načúvacieho systému, ako sú stredné ucho alebo slimák (kochlea).

Koumpaová a jej tím z University College London teraz požadujú, aby boli pacienti Covid-19 na jednotkách intenzívnej starostlivosti vypočutí ohľadne sluchu a aby boli okamžite ošetrení, aby sa zabránilo trvalému poškodeniu.