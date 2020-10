Dve nové štúdie o Covide-19 odhalili: Ktorá krvná skupina je rizikovejšia?

Výskum poskytuje ďalšie dôkazy o tom, že krvná skupina môže hrať úlohu pri náchylnosti človeka k infekcii a pri pravdepodobnosti závažného ochorenia. Dôvody tohto odkazu nie sú jasné a je potrebné uskutočniť ďalší výskum, aby sa dalo povedať, aké dôsledky to má, ak existujú, pre pacientov.

Pribúdajú dôkazy

Dánska štúdia zistila, že medzi 7 422 ľuďmi, ktorí mali pozitívny test na Covid-19, iba 38,4% tvorili krvnú skupinu O - aj keď v skupine 2,2 milióna ľudí, ktorí neboli testovaní, tvorila táto krvná skupina 41,7% populácie.

Naopak, 44,4% skupiny A malo pozitívny test, zatiaľ čo v širšej dánskej populácii táto krvná skupina predstavuje 42,4%.

V ďalšej štúdii vedci v Kanade zistili, že u 95 kriticky chorých pacientov s Covid-19 vyžadoval vyšší počet ľudí s krvnou skupinou A alebo AB (84%) umelú ventiláciu ako to bolo u pacientov s krvnou skupinou O alebo B (61%).

Kanadská štúdia tiež zistila, že pacienti s krvnou skupinou A alebo AB mali dlhší pobyt na jednotke intenzívnej starostlivosti, v dĺžke 13,5 dňa, v porovnaní s pacientmi s krvnou skupinou O alebo B, ktorí mali dĺžku pobytu deväť dní.

"Ako klinik ... držím si to v zadnej časti svojej mysle, keď sa pozerám na pacientov a triedim ich. Pokiaľ však ide o definitívny ukazovateľ, potrebujeme opakované výsledky v mnohých krajinách, ktoré ukazujú to isté,“ uviedol Dr. Mypinder Sekhon, lekár intenzívnej starostlivosti vo Vancouver General Hospital a autor kanadskej štúdie.

„Nemyslím si, že by sa tým nahradili ďalšie rizikové faktory závažnosti, ako sú vek a komorbidita atď.,“ Dodal Sekhon, ktorý je tiež klinickým asistentom na Katedre intenzívnej medicíny a Lekárskej fakulty University of British Columbia.

"Ak si krvná skupina A, nemusíš prepadať panike. A ak ste krvnej skupiny O, nemôžete chodiť do krčiem a barov.„

Je dôvod na obavy?

Väčšina ľudí spadá do jednej zo štyroch krvných skupín: A, B, AB alebo O. V Spojených štátoch sú najbežnejšími krvnými skupinami O a A.

To nerobí žiadny rozdiel v každodennom živote väčšiny ľudí, pokiaľ nepotrebujete transfúziu krvi. Ľudia by sa tiež nemali príliš obávať súvislosti medzi krvnou skupinou a Covid-19, uviedol Dr. Torben Barington, vedúci autor dánskych novín a klinický profesor na Odense University Hospital a University of Southern Denmark.

„Nevieme, či ide o nejaký druh ochrany skupiny O, alebo či ide o nejaký druh zraniteľnosti v ostatných krvných skupinách,“ uviedol.

„Myslím si, že je to vedecky zaujímavé, a ak dokážeme zistiť, aký je to mechanizmus, možno ho môžeme proaktívne použiť v súvislosti s liečbou.“

V dánskej štúdii vedci analyzovali údaje od dánskych osôb, ktorí boli testovaní medzi 27. februárom a 30. júlom, a distribúcia krvných skupín medzi týmito ľuďmi bola porovnaná s údajmi od ľudí, ktorí neboli testovaní. Zistili, že krvná skupina nebola rizikovým faktorom pre hospitalizáciu alebo smrť pre Covid-19.

Obe štúdie boli publikované v časopise Blood Advances.

Aj keď existuje niekoľko teórií, vedci zatiaľ nevedia, aký mechanizmus by mohol vysvetliť súvislosť medzi rôznymi krvnými skupinami a Covidom-19.

Sekhon uviedol, že to možno vysvetliť ľuďmi s krvnou skupinou O, ktorí majú menej významný faktora zrážania, čo ich robí menej náchylnými na problémy so zrážaním v krvi. Koagulácia bola hlavným dôvodom závažnosti Covidu-19.

Ďalšie možné vysvetlenia sa týkajú antigénov krvných skupín a toho, ako ovplyvňujú tvorbu protilátok proti infekciám. Alebo to môže byť spojené s génmi spojenými s krvnými skupinami a ich účinkom na receptory v imunitnom systéme.

„Je to opakujúce sa zaujímavé vedecké pozorovanie, ktoré si skutočne vyžaduje viac mechanickej práce,“ uviedol.

Tretia štúdia s podobným výsledkom

Výsledky dvoch nových štúdií poskytujú „konvergentnejšie dôkazy o tom, že krvná skupina zohráva úlohu pri náchylnosti človeka na infekciu Covid a o ich pravdepodobnosti závažného priebehu choroby Covid-19,“ uviedol Dr. Amesh Adalja, vedúci pracovník Centra pre zdravotnú bezpečnosť Univerzity Johnsa Hopkinsa v Baltimore, ktorý sa nezúčastnil žiadnej zo štúdií.

Samostatná štúdia zverejnená v júni New England Journal of Medicine zistila, že genetické údaje u niektorých pacientov s Covid-19 a zdravých ľudí naznačujú, že u osôb s krvou typu A bolo vyššie riziko infekcie a u pacientov s typom O menšie riziko.

Táto predchádzajúca genetická štúdia v spojení s dvoma novými štúdiami v Blood Advances „naznačuje, že ide o skutočný jav, ktorý vidíme“, uviedol Adalja, ktorého práca sa zameriava na objavujúce sa infekčné choroby.

Adalja uviedol, že krvné skupiny a ich náchylnosť na rôzne infekcie už boli študované v lekárskej literatúre. Výskum napríklad naznačuje, že ľudia s krvnou skupinou O sa javia ako náchylnejší na norovírusové infekcie.

„Začíname teraz dosť dobre vidieť, a myslím si, že je to dôležitá výskumná otázka, na ktorú si treba zodpovedať,“ uviedol. „Je tu treba urobiť viac výskumu, ale zdá sa mi, že sa na podporu tejto hypotézy hromadia ďalšie dôkazy.“