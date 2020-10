Taliansko zaznamenalo vyše 5-tisíc nových prípadov KORONAVÍRUSU: Najviac od konca marca

Okrem nakazených informovalo v piatok ministerstvo zdravotníctva aj o 28 súvisiacich úmrtiach. Od začiatku pandémie tak v Taliansku evidujú už 343.770 prípadov nákazy a 36.111 úmrtí. Väčšinu nových prípadov (983) zaznamenali v Lombardsku, najviac postihnutom regióne v prvej vlne pandémie. Nasledujú Kampánia (769), Benátsko (595) a Toskánsko (483).

Taliansku sa až do minulého týždňa darilo zvládať obávanú druhú vlnu pandémie lepšie ako väčšine iných európskych štátov, píše DPA. Až do 1. októbra tam totiž denne pribúdalo menej ako 2000 nových prípadov nákazy. Talianska vláda oznámila v stredu predĺženie núdzového stavu do 31. januára 2021 a tiež zavedenie série epidemiologických opatrení vrátane povinného nosenia rúšok v exteriéroch. Je možné, že sa v dohľadnej dobe prijmú aj ďalšie obmedzenia vrátane lokálnych karantén na miestach, kde to bude "nevyhnutné", uviedla námestníčka ministra zdravotníctva Sandra Zampová. Dodala však, že o celoštátnom lockdowne sa v súčasnosti neuvažuje.

V porovnaní so situáciou z marca, keď Taliansko zápasilo s nedostatkom nemocničných lôžok, pľúcnych ventilátorov či rúšok, je na tom momentálne tamojšie zdravotníctvo výrazne lepšie, uvádza DPA. Agentúra pripomína, že aktuálne je v Taliansku na jednotkách intenzívnej starostlivosti hospitalizovaných 387 pacientov, pričom koncom marca a v apríli ich bolo vyše 4000. V Taliansku sa momentálne testuje omnoho viac ľudí, ako na začiatku pandémie.