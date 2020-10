KORONAVÍRUS Údaje o prípadoch nákazy v Británii boli cez víkend po poruche umelo vysoké

Koronavírus sa naďalej šíri

Zdroj: TASR/AP Photo/Kirsty Wigglesworth

LONDÝN - Takmer 16.000 prípadov nákazy novým koronavírusom v Spojenom kráľovstve sa v uplynulých týždňoch nedostalo do národného počítačového systému, z ktorého vychádzajú oficiálne údaje o denných nárastoch počtu infikovaných. Oznámili to v nedeľu večer britské úrady, ktoré to pripísali technickej poruche. Informovala o tom stanica BBC.