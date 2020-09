Počet úmrtí na KORONAVÍRUS v Belgicku prekonal hranicu 10-tisíc

Za uplynulých 24 hodín pribudlo v Belgicku 14 obetí na životoch, čím ich doterajší počet dosiahol 10.001. Počet nakazených stúpol z 115.353 na 117.115, uviedol výskumný inštitút Sciensano. Počas vrcholiacej pandémie v apríli evidovali v Belgicku po dobu desiatich dní viac než 250 úmrtí denne, pripomína Sciensano. V apríli prekonal počet ľudí, ktorí podľahli koronavírusovej nákaze, hranicu 5000.

Od leta stúpol v dôsledku zvýšeného počtu testovaných osôb aj počet potvrdených prípadov nákazy, a to najmä v septembri, keď sa ľudia po letných prázdninách vrátili do práce a do škôl. V posledných dňoch sa od začiatku septembra zvýšili z troch na v priemere sedem až osem denné prírastky v počte úmrtí. Stúpa navyše počet infikovaných spomedzi starších ľudí a osôb so zlým zdravotným stavom.

Pandémia COVID-19 výrazne zasiahla ľudí žijúcich v zhruba 1500 domovoch starostlivosti, kde registrovali zhruba polovicu zo všetkých úmrtí, ako vyplýva z oficiálnych štatistík. Toto číslo predstavuje až dve tretiny (64 percent), ak sa započítavajú aj rezidenti týchto zariadení, ktorí zomreli v nemocniciach, uvádzajú Lekári bez hraníc (MSF).