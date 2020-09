KORONAVÍRUS Rakúsko od pondelka zaradí Prahu medzi rizikové oblasti

PRAHA - Rakúsko zaradí od budúceho týždňa českú metropolu Praha na zoznam rizikových oblastí. Na Twitteri to vo štvrtok oznámil český minister zahraničných vecí Tomáš Petříček.

"Rakúsko by malo od budúceho týždňa zaradiť Prahu medzi rizikové oblasti. Pri príchode by tak bol potrebný negatívny test (na COVID-19)," napísal Petříček. Dodal, že o konečnej podobe obmedzenia rokuje so šéfom rakúskej diplomacie Alexandrom Schallenbergom s tým, že chce, aby sa toto opatrenie nedotklo už zaplatených zájazdov. Šéf českej diplomacie vo vysielaní Radiožurnálu spresnil, že pravidlá budú platiť od pondelka.

Pre Čechov platia od stredy prísnejšie opatrenia pri ceste do susedného Nemecka, ktoré považuje za rizikovú celú Českú republiku s výnimkou Ústeckého a Moravskosliezskeho kraja. Výnimku majú pendleri a vodiči diaľkovej dopravy. ČR na zoznam rizikových krajín zaradilo v polovici septembra aj Slovensko. "V prípade Poľska žiadne informácie zatiaľ nemáme. Poľsko zatiaľ nenaznačilo, že by zvažovalo nejakú zmenu, čo sa týka cestovania," dodal Petříček pre Radiožurnál.