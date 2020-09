VIDEO Arogantný vodič sa chcel dostať zo zápchy: Na šialený manéver kruto doplatil

BRNO - Vodič terénneho vozidla si chcel v Brne skrátiť cestu a "švihol" si to rovno cez električkový pás. Lenže netušil, že práve dokončili jeho rekonštrukciu a zapadol do neho. Spôsobil tak značnú finančnú škodu a navyše mu za jeho konanie hrozí vysoká pokuta.

Očividne veľmi naponáhlo mal minulý utorok doobeda vodič strieborného džípu v Nových Sadoch na predmestí Brna. Uviazol totiž v kolóne, no rozhodol sa nečakať na to, kým sa uvoľní premávka, ale spravil si skratku. A to rovno do protismeru cez práve zrekonštruovaný električkový pás s trávnatým povrchom. Do toho však, na svoje veľké rozhorčenie, zapadol. Vyjsť z trávy sa mladíkovi podarilo až po niekoľkých pokusoch. Akonáhle dostal kolesá na pevnú plochu, ufujazdil preč.

"Očividne hustá premávka prinútila vodiča k bláznivému činu, ktorý ho vyjde pekne draho. S terénnym autom sa chcel otočiť do protismeru, v ceste mu však stál čerstvo zrekonštruovaný električkový pás s trávnatou plochou, na ktorom zapadol," informovala Polícia ČR na svojom Facebooku.

Svojím konaním spôsobil arogantný vodič škodu vo výške 50 000 českých korún (cca 1888 eur), a to najmä na trávnatom koberci a pod ním uloženom zavlažovacom zariadení. Polícia vodiča vďaka očitým svedkom a kamerovému záznamu z električky krátko nato vypátrala. Hrozí mu mastná pokuta.