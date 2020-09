Vláda v USA vyzýva štáty: Mali by sa pripraviť na distribúciu vakcíny proti KORONAVÍRUSU

Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) zdravotníckym úradom vo všetkých 50 štátoch a piatich veľkých mestách oznámilo, aby sa pripravili na distribúciu vakcíny, ktorá môže byť k dispozícii už koncom októbra alebo začiatkom novembra, uviedol na svojej webovej stránke denník The New York Times.

Vakcína má byť podaná zdravotníkom a ďalším ľuďom z rizikových skupín. Riaditeľ CDC Robert Redfield ešte koncom augusta v liste guvernérov amerických štátov požiadal, aby odstránili prekážky v súvislosti s distribúciou vakcíny farmaceutickou spoločnosťou McKesson, napísal na svojej webovej stránke denník The Wall Street Journal.

Experti v oblasti verejného zdravotníctva sa podľa The New York Times zhodujú, že úrady by mali byť sa mali pripraviť na prípadné podanie vakcíny miliónom Američanov. Jej možná dostupnosť koncom októbra alebo začiatkom novembra však vytvára znepokojenie, že Trumpova administratíva sa snaží distribúciu vakcínu unáhliť. Trump 6. augusta naznačil, že Spojené štáty by mohli mať vakcínu proti koronavírusu ešte pred prezidentskými voľbami, ktoré sa budú konať v novembri.