Na KORONAVÍRUS v Taliansku pozitívne testovali menej ako štyri percentá migrantov

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

RÍM - Menej ako štyri percentá migrantov, ktorí sa v lete dostali na lodiach cez Stredozemné more do Talianska, mali pozitívne výsledky testov na nový druh koronavírusu. Uviedla to vo štvrtok talianska ministerka vnútra Luciana Lamorgeseová.