KORONAVÍRUS Americká vláda vyzvala štáty, aby sa pripravili na distribúciu vakcíny do volieb

Robert Redfield, riaditeľ Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC), v liste adresovanom štátom uviedol, že "v blízkej budúcnosti" dostanú žiadosť od spoločnosti McKesson na distribúciu vakcín do miestnych nemocníc. "CDC naliehavo žiada o vašu pomoc pri urýchlení schvaľovania žiadostí pre tieto distribučné centrá (spoločnosti McKesson). V prípade, že je to nutné, žiada vás, aby ste zvážili výnimku v prípadoch, v ktorých by tieto centrá nemohli byť plne funkčné do 1. novembra," napísal Redfield.

Súperi v novembrových prezidentských voľbách - demokrat Joe Biden a republikán Donald Trump - sa v pondelok podľa spravodajského portálu NBC News zhodli na potrebe vyvinúť vakcínu proti chorobe COVID-19 čo najskôr. Redfield pre portál Yahoo Finance uviedol, že vládni predstavitelia očakávajú dostupnosť "jednej alebo viacerých vakcín v novembri alebo v decembri".

Biden však spochybnil schopnosť Trumpovej administratívy dodať efektívnu a bezpečnú vakcínu pred voľbami. "Chcel by som poznať názor vedcov," povedal. Zdôraznil, že od Trumpa očakáva "úplnú transparentnosť pri akejkoľvek potenciálnej vakcíne". Biden sa takisto obáva, že aj v prípade existencie účinnej vakcíny ju verejnosť odmietne, pretože Trumpova administratíva "podkopáva dôveru verejnosti" v proces jej výskumu, píše NBC News.

Podobne sa vyjadrila Bidenova kandidátka na viceprezidentku Kamala Harrisová. "Myslím si, že ak je niečo, čo sme sa od začiatku tejto pandémie naučili, tak to, že Trumpovi môžeme veriť iba veľmi málo z toho, čo mu vyjde z úst," uviedla. Prezident Trump na pondelkovej tlačovej konferencii Bidena a Harrisovú vyzval, aby sa za svoje komentáre ospravedlnili. Zdôraznil, že jeho administratíva vyrobí vakcínu "v rekordnom čase". "Mohlo to trvať dva alebo tri roky a namiesto toho sa to (výroba vakcíny) stane v rekordnom čase. Dokonca by sme ju mohli mať už v októbri," dodal.