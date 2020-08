Guvernér Wisconcinu žiada Trumpa, aby zrušil návštevu: Jeho prítomnosť nám nepomôže

"Obávam sa, že Vaša prítomnosť iba zabráni nášmu uzdraveniu," napísal Evers podľa agentúry DPA v liste zverejnenom v nedeľu. Tiež sa obáva toho, že Trumpova návšteva si bude vyžadovať presmerovanie zdrojov, ktoré by sa inak použili na zaistenie verejného poriadku.

Zdroj: SITA/AP Photo/Morry Gash

V nedeľu 23. augusta policajt strelil v meste Kenosha sedemkrát do chrbta 29-ročného Afroameričana Jacoba Blakea. Incident zachytil mobilným telefónom okoloidúci. Na 20-sekundovom videozázname, ktorý sa medzičasom rozšíril na sociálnych sieťach, vidieť, ako Blake kráča vozidlu SUV. Za ním idú dvaja policajti, ktorí naňho miera strelnými zbraňami. Blake následne nastupuje do vozidla, zatiaľ čo ho jeden z dvojice policajtov chytí za tričko a niekoľkokrát ho postrelí do chrbta. V aute v tom čase sedeli Blakeovi traja synovia.

Video vyvolalo v USA vlnu pobúrenia a násilných protestov. O tri dni neskôr tam 17-ročný mladík, ktorý chcel hliadkovať v uliciach, zastrelil dvoch ľudí a ďalšiu osobu zranil. Obvinený bol z dvojnásobnej vraždy, jeho právnik tvrdí, že konal v sebaobrane. Trump v posledných dňoch zdôrazňoval, že v meste treba rýchlo nastoliť poriadok. Cez víkend Biely dom oznámil, že prezident Kenoshu navštívi v utorok. Chce sa tam stretnúť s predstaviteľmi bezpečnostných zložiek a urobiť si obraz o škodách po násilných protestoch, uviedol jeho hovorca.