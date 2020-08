Nemecko chce predĺžiť zákaz veľkých podujatí do konca roka: Fanúšikov na štadión nepustia

BERLÍN - Nemecká kancelárka Angela Merkelová a lídri 16 spolkových krajín sa dohodli na sprísnení koronavírusových obmedzení, keďže v krajine narastajú počty nakazených. Ukazuje to náčrt dohody, ktorú mala možnosť vo štvrtok vidieť tlačová agentúra AFP.

Nové obmedzenia, ktoré majú byť oficiálne schválené už počas štvrtkového rokovania s Merkelovou, budú platiť celoštátne. Obsahujú aj minimálnu pokutu 50 eur za nedodržanie povinnosti nosiť rúško na určených miestach a povinnosti obmedziť počet účastníkov na súkromných oslavách v domácnostiach na 25 osôb.

Návrh obsahuje aj limit 50 ľudí na súkromných stretnutiach v reštauráciách a v podobných verejných zariadeniach. Nemecké úrady takisto plánujú vystupňovať kontroly, či ľudia tieto karanténne pravidlá dodržiavajú. Cieľom opatrení je pomôcť zastaviť šírenie koronavírusu.

Nemecko chce tiež rozšíriť zákaz veľkých podujatí do 31. decembra. To znamená, že nepustí fanúšikov na štadióny najmenej do konca tohto roka, vyplýva z dohody. Teraz platný zákaz podujatí, ako sú koncerty, športové podujatia a festivaly, má vypršať koncom októbra, píše agentúra Reuters.

Nemecku sa v porovnaní s inými veľkými európskymi krajinami darilo dosahovať pomerne nízke počty prípadov infikovaných a mŕtvych, ale denné prírastky nakazených od začiatku júla stúpajú a v posledných týždňoch sa šírenie koronavírusu zrýchlilo.

Niektorí politici kritizovali, že pravidlá sa v súčasnosti v jednotlivých spolkových krajinách odlišujú. Ostatní politici zasa argumentujú, že stanovovanie pravidiel treba nechať na vlády jednotlivých spolkových krajín, a to v závislosti od miestnej miery nákazy.