Ukrajina pre nový KORONAVÍRUS uzavrie hranice do konca septembra

BRATISLAVA - Ukrajina pre šírenie nového koronavírusu uzavrie do konca septembra svoje hranice pre cudzincov. Toto opatrenie bude platiť od 29. augusta do 28. septembra. Na svojom webe na to upozorňuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.