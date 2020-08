Európska únia rozhodla: Zavedie sankcie voči Bielorusku, výsledok volieb neuznáva

"Pevne stojíme za právom bieloruského ľudu určiť si svoj vlastný osud. Európska únia čoskoro uvalí sankcie v značnom množstve na jednotlivcov zodpovedných za násilie, represie a volebné podvody (v Bielorusku)," povedal Michel po skončení mimoriadneho videosummitu Európskej únie zameraného na dianie v Bielorusku.

Lukašenko nariadil vláde, aby zabránila ďalším protestom

Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko nariadil v stredu vláde, aby zabránila ďalším protestom proti jeho víťazstvu v nedávnych prezidentských voľbách, informovala o agentúra AFP.Lukašenko vydal nariadenia s cieľom stabilizovať situáciu v krajine viacerým ministerstvám aj Výboru štátnej bezpečnosti (KGB) na zasadnutí Bezpečnostnej rady, na ktorej sa cez videomost zúčastnili aj regionálni lídri, píše bieloruská agentúra Belta. Ministerstvo vnútra dostalo príkaz zabrániť ďalším nepokojom v Bielorusku, najmä v Minsku.

"V Minsku by už nemali byť nijaké nepokoje. Ľudia sú unavení a žiadajú mier a pokoj," uviedol Lukašenko. KGB bude mať na starosť prerušiť činnosť organizátorov protestov a identifikovať ich financovanie. Štátnemu pohraničnému výboru Lukašenko nariadil posilniť ochranu na hraniciach s cieľom zabrániť príchodu zahraničných militantov, dovozu zbraní, munície či peňazí na financovanie nepokojov v Bielorusku, uvádza Belta. Na implementáciu nariadení bude dozerať vláda.

Úradujúci prezident Alexandr Lukašenko vo voľbách z 9. augusta podľa oficiálnych výsledkov získal 80,1 percenta hlasov, jeho hlavná súperka Sviatlana Cichanovská 10,12 percenta. Následné masové protesty vyústili do tvrdých zásahov bieloruských bezpečnostných síl voči demonštrantom. Zranenia utrpeli stovky policajtov a protestujúcich a viac ako 6000 osôb bolo zadržaných. Cichanovská, zvyšní kandidáti i Európska únia odmietli uznať výsledky týchto volieb, ktoré považujú za nespravodlivé.

EÚ neuznáva výsledok prezidentských volieb v Bielorusku

Členské štáty Európskej únie neuznávajú výsledok prezidentských volieb v Bielorusku. Oznámila to v stredu nemecká kancelárka Angela Merkelová, ktorú citujú agentúry AFP a DPA. "Pre nás... niet pochýb o tom, že vo voľbách došlo k veľkému porušovaniu pravidiel," povedala Merkelová na tlačovej konferencii v Berlíne po mimoriadnom videosummite EÚ o situácii v Bielorusku. Uviedla, že nedávne voľby v krajine neboli "ani slobodné, ani spravodlivé a z toho dôvodu výsledok týchto volieb nemožno uznať". Kancelárka zároveň odsúdila "brutálne násilie" voči pokojným demonštrantom v tejto krajine.

V minskej nemocnici zomrel ďalší demonštrant

Muž, ktorého 11. augusta počas demonštrácií postrelili policajti v meste Brest na západe Bieloruska, zomrel v stredu vo vojenskej nemocnici v Minsku. Ide tak už o tretie úmrtie demonštranta od vypuknutia protestov. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na bieloruský spravodajský server Tut.by.

Štyridsaťtriročného Gennadija Šutova zasiahli do hlavy bezpečnostné zložky, keď minulý týždeň použili v Breste proti skupine demonštrantov strelné zbrane. Podľa príbuzných zosnulého muža, ktorí komunikovali s očitými svedkami, Šutov sa na proteste nepokúšal vyvolávať konflikt a iba pokojne kráčal. Výstrel smeroval zo strechy budovy, píše Tut.by.

Príbuzní nemohli Šutova nájsť dva dni. Zistilo sa, že sa najprv nachádzal v regionálnej nemocnici v Breste a potom ho vrtuľníkom previezli do vojenskej nemocnice v Minsku. Podľa jeho dcéry mal v dôsledku strelného zranenia závažné a rozsiahle poškodenie mozgu. Jeho úmrtie potvrdilo aj bieloruské ministerstvo zdravotníctva. "Vo večerných hodinách 18. augusta došlo k prudkému zhoršeniu stavu pacienta a napriek všetkému úsiliu lekárov ho nebolo možné zachrániť," uvádza sa vo vyhlásení ministerstva.

Prezidenti V4 žiadajú pokojné a zákonné vyriešenie krízy v Bielorusku

Prezidenti krajín Vyšehradskej štvorky (V4) vyjadrili v stredu solidaritu s bieloruskými protivládnymi demonštrantami a zároveň vyzvali predstaviteľov v Minsku, aby umožnili dialóg na pokojné a zákonné vyriešenie súčasnej krízy v Bielorusku. Uvádza sa to v oficiálnom vyhlásení najvyšších predstaviteľov štátov V4, ktoré poskytol hovorca slovenskej prezidentky Zuzany Čaputovej Martin Strižinec.

"Sme hlboko znepokojení prezidentskými voľbami, ktorých výsledok bieloruská spoločnosť neuznáva," píše sa ďalej vo vyhlásení. Prezidenti Slovenska, Českej republiky, Maďarska a Poľska zároveň podporujú "právo občanov Bieloruska na slobodné, spravodlivé a demokratické prezidentské voľby" a vyzývajú bieloruskú vládu, aby "dodržiavala základné ľudské práva a slobody a aby proti pokojne protestujúcim demonštrantom nepoužívala násilie".

Vo vyhlásení tiež žiadajú zahraničných aktérov, aby sa zdržali "činov, ktoré by mohli podkopať bieloruskú nezávislosť a zvrchovanosť". Prezidenti zároveň vítajú summit šéfov štátov a vlád členských krajín EÚ, ktorí v stredu začali mimoriadne rokovania týkajúce sa súčasnej krízy v Bielorusku. Mimoriadny videosummit EÚ zvolal v pondelok predseda Európskej rady Charles Michel v súvislosti s masovým zatýkaním a násilím voči demonštrantom, ktorí spochybňujú víťazstvo Alexandra Lukašenka v prezidentských voľbách z 9. augusta. Proti jeho opätovnému, už šiestemu zvoleniu protestujú už druhý týždeň desaťtisíce Bielorusov.

Bielorusko od Moskvy vojenskú pomoc nepotrebuje, tvrdí Kremeľ

Bielorusko nepotrebuje od Ruska vojenskú či inú pomoc v súvislosti s prebiehajúcimi protestmi, ktoré sa začali po sporných augustových prezidentských voľbách. Pred novinármi to v stredu povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Zahraničné mocnosti podľa agentúry Reuters obvinil zo zasahovania do vnútorných záležitostí Bieloruska, čo označil za neakceptovateľné. Situácia v Bielorusku je jeho záležitosťou a Bielorusi by si ju mali vyriešiť sami.

"Veríme, že je potrebné urobiť všetko na vytvorenie podmienok pre to, aby situácia zostala v právnom rámci, v ktorom by sa mohol uskutočniť nevyhnutný dialóg," konštatoval Peskov. Dôvod na pomoc od Ruska podľa Moskvy nevidí ani samotné Bielorusko. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v štátnej televízii Rossija 1 vyzval tých, čo navrhujú sprostredkovanie rokovaní medzi Lukašenkom a opozíciou, ako napríklad Poľsko, Litvu či Organizáciu pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), aby svoje návrhy adresovali priamo Bielorusom a bieloruskej vláde. Lavrov zdôraznil, že zo strany bieloruských predstaviteľov nevidí "nedostatok pripravenosti na dialóg".