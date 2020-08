Stredovek neskončil! Štúdia odhalila, že stále prebieha hon na čarodejnice

V štúdii, ktorú v pondelok predstavil Steylerov misionár Philip Gibbs, sa pozornosť sústreďuje na prípad Christiny z roku 2012, ktorá bola v Papue-Novej Guinei obvinená z toho, že je čarodejnicou a ktorú niekoľko dní mučili. Žena bola obvinená z viny za smrť dedinčana. Fotografie z tej doby dokumentujú, že spolupáchateľmi bolo niekoľko sto dedinčanov a traja policajní dôstojníci. Podľa pastora Bingenera sa žena dokázala oslobodiť až po niekoľkých dňoch pomocou triku a utiekla k mníškam, ktoré sa o ňu postarali.

Hon na čarodejnice v 36 krajinách

Pastor Bingener povedal pre Katholisch.de: „Neexistujú žiadne čarodejnice. Existujú však ľudia, ktorých ohovárajú z toho, že čarodejnicami sú. Nie sú to ojedinelé prípady, ale vyskytujú sa najmenej v 36 krajinách sveta - najmä v Afrike, Ázii a Oceánii, ale aj v štyroch krajinách Latinskej Ameriky. Dotýka sa to desiatok tisíc úplne nevinných ľudí. A práve preto, že je to také nepredstaviteľné a zároveň také hrozné, potrebuje to oveľa viac medzinárodnej pozornosti. Napríklad počas dňa proti honu na čarodejnice, ktorý sa konal 10. augusta."

Pritom ide o najhoršie mučenie napríklad so žeravými žehličkami. Podľa Bingenera sa tieto dni mučenia často natáčajú a zverejňujú online. Podľa predchádzajúcich poznatkov Missio predpokladá, že za posledných 60 rokov bolo na celom svete usmrtených viac ľudí ako údajných čarodejníc ako v stredoveku v 350 rokoch európskeho honu na čarodejnice.

Obeťami sú často osamelé ženy aj reto, že v patriarchálnej spoločnosti nie sú bez rodiny chránené. "Páchateľmi sú často mladí muži a často na to majú vplyv drogy a alkohol. Nemali by sme však zovšeobecňovať, pretože mnohé prípady sú príliš odlišné a individuálne."

Na mnohých miestach sa obnovuje viera v čarodejníctvo

Organizácia Missio, ktorá chce pritiahnuť viac globálnej pozornosti na túto tému zavedením medzinárodného dňa proti šialenstvu čarodejníc 10. augusta, tiež vyzýva, aby sa venovala väčšia pozornosť tomuto javu v oblasti ľudských práv a rozvojovej spolupráce. Viera v čarodejníctvo a bosoráctvo prežíva v mnohých krajinách oživenie. V Papue - Novej Guinei sa násilie súvisiace s týmito názormi naberá v posledných rokoch na dôležitosti.