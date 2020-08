Dráma počas volieb v Bielorusku: Zadržali ruských novinárov, odviezli ich na neznáme miesto

Dzjadko však vysvetlil, že televízia včas predložila žiadosť o akreditáciu svojho štábu. "Každý deň sme žiadali o potvrdenie, ale nikdy sme ho nedostali," vysvetlil šéfredaktor. Podľa neho stále nie je isté, či ruskí novinári sú zadržiavaní pre to, že nie sú na voľby akreditovaní. Podľa agentúry Interfax ruský TV štáb zadržali muži v civile, ktorí ich zvalili na zem, potom naložili do auta a odviezli na neznáme miesto.

Medzitým Zväz novinárov Ruska deklaroval, že očakáva vysvetlenie dôvodov zadržania novinárov TV Dožď, pričom žiada aj informáciu o tom, kde sa novinári nachádzajú. Rozhlasová stanica Echo Moskvy neskôr informovala, že trojica ruských novinárov sa nachádza v budove jedného z okresných policajných riaditeľstiev v Minsku. "Ruské veľvyslanectvo je s nimi v kontakte. Sú v poriadku," uviedla hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová.

Zdroj: SITA/AP/Pavel Golovkin

Okrem toho - ako v sobotu informovala rozhlasová stanica Deutsche Welle - v bieloruskom hlavnom meste Minsk v piatok zadržali a následne z krajiny vyhostili troch novinárov ruskej televízie Nastojaščeje vremia, ktorým navyše zakázali vstup do krajiny na najbližších desať rokov. Novinári svoje vyhostenie spájajú s výkonom svojej profesie.

Rozhlasová stanica Rádio Sloboda (RL/RFE), s ktorej podporou tento televízny kanál vznikol, vyjadrila v súvislosti so zadržaním svojich kolegov pobúrenie. Odmietnutie bieloruských orgánov akreditovať novinárov je podľa RL/RFE ďalším "príkladom nerešpektovania práv slobody tlače a práva bieloruských občanov na informácie bez cenzúry."

V uliciach Minska stoja autá polície

Na niektorých uliciach Minska v nedeľu, v deň prezidentských volieb, stoja kolóny policajných skriňových nákladných áut, vodné delá i autobusy. Ako informoval bieloruský spravodajský portál TUT.by, vodiči týchto vozidiel na otázku, prečo sú tam, odpovedali, že "idú rozháňať demonštrantov".

Podľa svedectiev čitateľov zverejnených portálom TUT.by do autobusov nastupovali "milicionári" s ochrannými štítmi. Vstupy do viacerých ulíc, kde sú takéto kolóny zaparkované, sú prehradené. Portál TUT.by tiež zverejnil videozábery z niektorého zo vstupov do mesta, kde hliadkovali vojaci.

Zdroj: TASR/AP/Sergei Grits

Pred viacerými volebnými miestnosťami v Minsku sa vytvárajú veľmi dlhé rady voličov, ktorí chcú odovzdať svoj hlas v prezidentských voľbách. Predsedníčka bieloruskej Ústrednej volebnej komisie (ÚVK) Lidija Jermošinová to podľa agentúry Interfax komentovala vyhlásením, že ide o "organizovanú provokáciu" zo strany" niektorých voličov.

Podľa Jermošinovej boli takíto voliči "vyškolení", aby na "pol hodiny obsadili" priestor určený na tajné hlasovanie, takže "priepustnosť" volebných miestností "je (potom) pomerne nízka". Jermošinová uviedla, že ide o "skutočnú sabotáž, organizovanú provokáciu", ktorá vedie k vytváraniu veľmi dlhých radov pred volebnými miestnosťami.

Medzičasom ÚVK informovala, že do 16.00 h miestneho času využilo svoje právo hlasovať v prezidentských voľbách 73,4 percenta voličov. ÚVK predtým označila prezidentské voľby za platné, keďže sa na nich zúčastnilo viac ako 50 percent registrovaných voličov, informovala agentúra Interfax.

Hlavná opozičná kandidátka si želá spravodlivé voľby

Hlavná kandidátka bieloruskej opozície na prezidentku Svitlana Cichanovská, ktorá je považovaná za najväčšiu rivalku úradujúceho prezidenta Alexandra Lukašenka, si želá spravodlivé voľby. Vyjadrila sa tak po tom, ako v Minsku odovzdala svoj hlas, informuje agentúra AFP. "Naozaj chcem, aby tieto voľby boli čestné, keďže, ak sa úrady nemajú čoho báť a ak chcú všetci (za prezidenta) Alexandra Grigorieviča (Lukašenka), tak s tým budeme súhlasiť," povedala médiám po zahlasovaní.

Svitlana Cichanovská, 37-ročná učiteľka angličtiny a prekladateľka, ktorá je v Bielorusku označovaná za "symbol zmeny", je vo voľbách považovaná za hlavnú súperku Lukašenka. Ten sa uchádza o šieste funkčné obdobie v úrade a pred voľbami viedol agresívnu kampaň na potlačenie opozície. Očakáva sa, že vo voľbách opäť zvíťazí.

Zdroj: SITA/AP

Cichanovská sa stala kandidátkou na prezidentku po tom, ako úrady neumožnili kandidovať jej manželovi Siarhejovi Cichanovskému. Koncom mája ho zároveň obvinili vo viacerých trestných veciach a odvtedy je vo vyšetrovacej väzbe. Na podporu Cichanovskej sa odvtedy v celej krajine konajú tisíce zhromaždení. Podporujú ju aj dvaja opoziční politici, ktorých ústredná volebná komisia odmietla zaregistrovať ako kandidátov vo voľbách najvyššieho predstaviteľa štátu - Viktar Babaryka a Valeryj Capkala.

Cichanovskej volebný tím v nedeľu informoval, že jedna z kľúčových spolupracovníčok Cichanovskej odišla z Bieloruska do Ruska pre obavy o svoju bezpečnosť. Ide o Veroniku Capkalovú, manželku zmieneného Valeryja Capkala, niekdajšieho diplomata, ktorý taktiež v obave o svoju bezpečnosť nedávno ušiel aj s deťmi z Bieloruska do Moskvy.

Zdroj: SITA/AP

"S Veronikou Capkalovou sme sa skontaktovali. Tvrdí, že je v Moskve a bude tam hlasovať," uviedlo tlačové oddelenie Cichanovskej volebného tímu. "Veronikino rozhodnutie rešpektujeme, situácia nie je ľahká. Každý má právo sám zvážiť svoje osobné riziko," dodal.

V Bielorusku sa v nedeľu konajú v poradí šieste voľby hlavy štátu od roku 1991, keď táto bývalá sovietska republika získala nezávislosť. Okrem Cichanovskej a Lukašenka v nich kandidujú aj predseda Bieloruskej sociálnodemokratickej strany (BSDH) Siarhej Čeračeň, bývalá poslankyňa bieloruského parlamentu Hanna Kanapacká a spolupredseda hnutia Hovor pravdu Andrej Dzmitryjev.

Právo na účasť na prezidentských voľbách má asi 6,8 milióna bieloruských občanov. Volebné miestnosti budú otvorené od 08.00 h do 20.00 h miestneho času (07.00 h - 19.00 h SELČ).