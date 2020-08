Vedec predpovedá, kto vyhrá voľby v USA: Od roku 1984 sa nikdy nepomýlil

WASHINGTON - Bude to tesné, ale Joe Biden vyhrá americké prezidentské voľby proti úradujúcemu Donaldovi Trumpovi, predpovedá politológ Allan Lichtman. Historik správne predpovedal každý výsledok volieb od roku 1984.

Univerzitný profesor v 80. rokoch vyvinul model, pomocou ktorého vopred určoval výsledok amerických prezidentských volieb pomocou rôznych parametrov. Model Lichtmana najprv zohľadňuje históriu volieb v USA za posledných 120 rokov a ďalších 13 kľúčových faktorov.

Sedem faktorov hovorí za Bidena

K týmto faktorom patrí funkčné obdobie, dlhodobý a krátkodobý vývoj ekonomiky, sociálne nepokoje, škandály a niečo ako osobná charizma kandidátov. Podľa profesora pri nadchádzajúcich voľbách hovorí šesť faktorov pre Trumpa a sedem pre jeho vyzývateľa Bidena. Charizma chýba podľa Lichtmana obom kandidátom.

Trump: Nikto ma nemá rád

To potvrdil svojimi slovami nedávno aj samotný Donald Trump. Počas tlačovej konferencie v Bielom dome sa posťažoval: "Nikto ma nemá rád." Tiež spomenul, že aj jeho poradca pre pandémiu a vedúci epidemiológ Anthony Fauci je populárnejší ako on. “Musí to byť kvôli mojej osobnosti,” pokračoval Trump v "dojímavom" priznaní.

Profesorovej predpovedi nasvedčujú aj prieskumy verejnej, v ktorých Trump pomerne výrazne zaostáva za svojím súperom Bidenom.

Zaujímavosťou je, že profesor predpovedal aj v roku 2016 pomerne nečakané víťazstvo Donalda Trumpa nad Hillary Clintonovou.