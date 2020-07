KORONAVÍRUS Mexický prezident spochybňuje rúška: Nosiť ich na verejnosti nemá vedecký základ

Jeho slová zazneli v piatok na tlačovej konferencii v štáte Oaxaca len deň po tom, čo Mexiko zaznamenalo nový rekord v počte prípadov osôb nakazených koronovírusom v priebehu 24 hodín, píše agentúra DPA.

"Nemusím mať na tvári rúško, ak dodržiavam zdravotne bezpečnú vzdialenosť - ale ak sa nachádzam na miestach, kde je to nevyhnutné alebo je to tam predpísaná norma, či dokonca je to tam povinné, vtedy si ho nasadím," povedal mexický prezident. "V lietadle to vyžadujú, a tak si ho tam teda dám," spresnil López Obrador, hovoriac s novinármi bez ochrany tváre.

Ľavicový prezident kritizoval "autoritárske konanie politikov", ktorí občanom nariadením tzv. lockdownu zamedzujú voľnosť pohybu. Mexičania podľa neho veľmi zodpovedne dodržujú dobrovoľnú karanténu a koronavírusová pandémia pozvoľna stráca v Mexiku na svojej sile, konštatoval prezident republiky.

Mexiko je novou koronovírusovou infekciou zo svetového hľadiska šiestou najpostihnutejšou krajinou. V piatok tam potvrdili 7573 nových prípadov choroby COVID-19, spôsobovanej vírusom SARS-CoV-2. Celkový počet nakazených činí v tejto latinskoamerickej krajine 378.285. Na koronavírus zomrelo doposiaľ 42.645 pacientov, vypočítava DPA.