Slováci, pozor! Chorvátsko očakáva šírenie KORONAVÍRUSU na jeseň: Bez rúška si môžete priplatiť

Chorváti nemajú také šťastie ako my. Na rozdiel od nás tam čísla nakazených opäť narastajú. Vláde nič iné nezostávalo a pred pár hodinami zaviedla povinné nosenie rúšok v uzavretých priestoroch, ako sú na príklad obchody či verejná doprava. Zakryté je treba mať ústa aj nos. Ako píše portál dnevnik.hr., vláda je prísna a už avizovala sankcie za nedodržanie nariadení pre tých, ktorí by príkaz nedodržiavali.

Problémy očakávame opäť na jeseň

Šéf krízového štábu a tiež chorvátsky minister vnútra Davor Božinovič uviedol, že problémom budú zrejme čeliť ešte na jeseň. "Berieme to tak, že obdobím, v ktorom by sme mohli čeliť väčším problémom s šírením Covid-19, je jeseň. Preto musíme čas aktuálne využiť na získanie správnych návykov," uviedol.

Zdroj: SITA/AP Photo/Darko Bandic

Božanovič však varoval ľudí, aby opatrenia neobchádzali, lebo za jeho nedodržanie budú hroziť sankcie. Minister tiež pripomenul, že do krajiny mieria davy turistov, medzi nimi napríklad Nemci a poliaci. Chorvátsko je vyhľadávaným letoviskom aj Slovákov a Čechov. Od povinnosti nosiť rúška sú oslobodené deti do dvoch rokov, ťažko zdravotne postihnutí ľudia.

Pre Slovákov je to bezpečná krajina

Premiér Igor Matovič včera po stretnutí s konzíliom odborníkov oznámil, že opatrenia sa zatiaľ sprísňovať nebudú. Jedným z dôvodov je aj analýza epidemiológov. Situácia podľa nich nie je až taká zlá, ako sa môže vzhľadom na rastúce prípady zdať, no je potrebné byť aj naďalej ostražitý a dodržiavať opatrenia. Isté obavy vzbudzovalo práve Chorvátsko.

České médiá informovali o tom, že prví dovolenkári si doniesli koronavírus do domovskej krajiny práve z Chorvátska. „Zatiaľ je výsledok uspokojivý. Z toho vyplýva, že nemusíme pristúpiť k žiadnemu sprísňovaniu opatrení, resp. ku krokom späť,“ povedal premiér Matovič. Hlavný hygienik uviedol, že Chorvátsko aj Česká republika ostávajú na zozname bezpečných, resp. menej rizikových krajín. Veľká Británia bude zaradená na zoznam menej rizikových krajín.

Lety do Splitu

Od nedele (19. 7.) bude slovenská letecká spoločnosť lietať z Bratislavy do chorvátskeho mesta Split. Lety budú prevádzkované dvakrát týždenne a sprevádzať ich budú aj bezpečnostné opatrenia ako rúška či dezinfekcia rúk. Pravidelná linka do tejto destinácie bude z Letiska M. R. Štefánika lietať prvýkrát po ôsmich rokoch. "Začíname už túto nedeľu, budeme pokračovať pravdepodobne do prvých septembrových týždňov a podľa záujmu budeme ďalej tie lety buď predlžovať, alebo skracovať," priblížil riaditeľ spoločnosti AirExplore Martin Štulajter.

Lety sa budú uskutočňovať každú stredu a nedeľu, pričom v stredy bude odlet z Bratislavy o 13.35 h, odlet zo Splitu o 16.05 h. V nedele budú odlety z Bratislavy o 15.05 h, zo Splitu o 17.35 h. Lety bude spoločnosť prevádzkovať na lietadlách Boeing 737-800, ktoré disponujú 189 miestami. "Záujem je obrovský a tých miest nie je toľko, takže preto sme sa rozhodli, že spustíme linku už túto nedeľu," ozrejmil manažér pre strategické partnerstvá spoločnosti pelicantravel.com, ktorá lety predáva, Patrik Vas. Hovorkyňa letiska Veronika Ševčíková potvrdila, že záujem ľudí o podobnú linku bol veľký. "Často sa na nás obracali, prečo sa nelieta z Bratislavy do Chorvátska, teraz to tu je," dodala.

Bezpečnostné opatrenia

Lety budú sprevádzať aj určité bezpečnostné opatrenia. Zahŕňajú osobné ochranné prostriedky pre posádku, dezinfekciu rúk, ale aj lietadiel, pre cestujúcich budú povinné rúška. Lietadlá sú zároveň vybavené HEPA filtrami, ktoré slúžia na filtráciu vírusov, a vzduch v lietadle sa obmení raz za štyri minúty. Riziko nákazy je tiež podľa Štulajtera nižšie vďaka kratšiemu trvaniu cesty oproti iným hromadným dopravným prostriedkom.

V prípade, že by prišlo k zákazu letov do Chorvátska, spoločnosti by podľa Štulajtera nezostalo nič iné, len lety zrušiť. "Dobrovoľne sme sa dohodli so spoločnosťou, ktorá poskytuje platobnú bránu, že finančné prostriedky, ktoré prídu za letenku, naša spoločnosť obdrží až po vykonaní letu. To znamená, že pokiaľ let vykonaný nebude, tak nie je dôvod, aby tam prišlo k akémukoľvek zdržaniu návratu finančných prostriedkov," skonštatoval. Vas rovnako potvrdil, že ak budú lety zrušené, Pelikán bude letenky refundovať.