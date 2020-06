Pomôžu rúška v boji s KORONAVÍRUSOM? Prekvapivé výsledky novej štúdie: Toto zmení názory mnohých

Ilustračné foto

Zdroj: gettyimages.com

NEW YORK - Nosenie rúšok zabránilo v Taliansku a v New Yorku desiatkam tisíc infekcií novým koronavírusom. Vyplýva to zo štúdie vedcov z univerzít v Texase a Kalifornii, ktorú zverejnil odborný časopis Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).