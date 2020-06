Od samitu Trumpa a Kima prešli dva roky: Šéf diplomacie KĽDR vyjadril zúfalstvo nad vzťahmi s USA

Trump a Kim si sadli za jeden rokovací stôl v Singapure 12. júna 2018 - bol to prvý samit lídrov týchto dvoch krajín, pripomenula tlačová agentúra AFP. Avšak vyjednávania o jadrovom programe Severnej Kórey (KĽDR) sa dostali do slepej uličky, keď stroskotalo druhé stretnutie Trumpa s Kimom vlani vo vietnamskom Hanoji. Kameňom úrazu sa stalo to, čoho všetkého je Pchjongjang ochotný sa vzdať výmenou za uvoľnenie sankcií.

Minister zahraničných vecí Ri Son-kwon v dlhom vyhlásení, ktoré priniesla severokórejská tlačová agentúra KCNA, uviedol, že kým ľud v oboch krajinách chce mier, Washington "zaťato situáciu iba zhoršuje". "Je do očí bijúce, že nádej na zlepšenie vzťahov KĽDR a USA - ktorá pred dvoma rokmi za pozornosti celého sveta doslova visela vo vzduchu - sa teraz zmenila na zúfalstvo sprevádzané špirálovým zhoršovaním," napísal Ri.

"Dokonca aj tenký lúč optimizmu, že na Kórejskom polostrove nastane mier a prosperita, sa stratil v temnej nočnej more," dodal minister. Ri uviedol, že jeho krajina sa rozhodla posilniť svoj zastrašovací zbrojný arzenál, "aby zvládla neutíchajúce americké vyhrážky jadrovou vojnou". Minister pripomenul, že Pchjongjang urobil v minulosti "epochálne rozhodnutie" - že zlepší svoje vzťahy, a preto zaviedol moratórium na testy jadrových zbraní, odstavil svoj hlavný komplex na testovanie Pchunggje a vrátil do vlasti pozostatky amerických vojakov padlých počas Kórejskej vojny. Avšak 1. januára tohto roka Kim ohlásil koniec dobrovoľne prijatého zákazu testovania.

Bezpečnostná rada OSN uvalila na Pchjongjang množstvo sankcií za zakázané zbrojné programy, ale Severná Kórea napriek tomu urobila v posledných mesiacoch celú sériu skúšok - KĽDR ich označila za testy veľkých viachlavňových raketometov, hoci Japonsko a USA ich označili za skúšky balistických rakiet. "USA sa tvária, že podporujú zlepšovanie vzťahov s KĽDR, ale v skutočnosti zaťato situáciu iba zhoršujú," pokračoval Ri vo vyhlásení. "Výsledkom je, že Kórejský polostrov sa teraz zmenil na najnebezpečnejšie miesto na svete, neustále prenasledované prízrakom jadrovej vojny," dodal severokórejský minister.

Obvinil tiež Spojené štáty, že svojimi tvrdeniami o zlepšovaní vzťahov maskujú túžbu "zmeniť režim" v KĽDR, a obvinil aj konkrétne Trumpa, že neponúka Pchjongjangu nič podstatné. Trump opakovane hovoril o svojom blízkom osobnom vzťahu s Kimom. Ri však napísal, že z pohľadu Severnej Kórey udržiavanie osobných vzťahov Trumpa a Kima už nemôže priniesť "skutočné zlepšenie" celkových vzťahov.