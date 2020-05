Adrian (5) ukradol rodičom ich fáro, išiel po vlastné Lamborghini: Šokujúce pokračovanie príbehu!

Všetko začalo v pondelok, kedy sa chlapec pohádal so svojou mamou. Adrian chcel Lamborghini, mamička mu ho logicky odmietla kúpiť. Vzal teda kľúče od SUV a vydal sa na cestu do Kalifornie. Hnala ho túžba po luxusnom tátošovi. Vo vrecku mal len tri doláre.

Polícia si ale všimla podozrivú jazdu a Adriana zastavili už po dvoch kilometroch. Spočiatku si hliadka myslela, že za volantom sedí vodič so zdravotným postihnutím. No ukázalo sa, že ide o len päťročného chlapčeka.

One of our Troopers in Weber Co. initiated a traffic stop on what he thought was an impaired driver. Turns out it was this young man, age 5, somehow made his way up onto the freeway in his parents' car. Made it from 17th and Lincoln in Ogden down to the 25th St off-ramp SB I-15. pic.twitter.com/3aF1g22jRB