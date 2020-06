KORONAVÍRUS sa postavil do cesty aj prezidentským voľbám v Poľsku: Poznáme nový termín konania

Parlament schválil v utorok návrh zákona, ktorý umožňuje hlasovanie poštou aj osobne vo volebných miestnostiach. Ešte v ten istý deň zákon podpísal prezident Andrzej Duda, ktorý sa uchádza o znovuzvolenie. Hlasovanie vo volebných miestnostiach budú sprevádzať prísne hygienické opatrenia v dôsledku pandémie koronavírusu.

Voľby sa mali pôvodne konať 10. mája, v dôsledku šírenia koronavírusu sa však neuskutočnili, hoci vládnuca strana Právo a spravodlivosť (PiS) bola odhodlaná za každú cenu presadiť, aby sa 10. mája hlasovalo poštou.

Witeková upozornila, že predošlí uchádzači sa nebudú musieť do volieb opäť registrovať. Noví kandidáti budú musieť zozbierať 100.000 podpisov. Súčasný prezident Andrzej Duda, dôležitý spojenec PiS, bol podľa agentúry Reuters dlho považovaný za jasného favorita volieb.

Nedávne prieskumy verejnej mienky však ukázali, že jeho náskok sa znížil. Stalo sa tak najmä preto, že hlavné opozičné zoskupenie - Občianska koalícia (KO) - pristúpilo k zmene kandidáta a do volieb delegovalo liberálneho varšavského primátora Rafala Trzaskowského. Z najnovších prieskumov vyplýva, že Duda by v druhom kole prehral nielen v prípade, že by sa v ňom stretol s Trzaskowským, ale aj vtedy, ak by bol jeho súperom nezávislý kandidát Szymon Holownia.