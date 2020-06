VIDEO Strach na Liptove! Do akcie povolali zásahový tím, nekončiace útrapy s medveďom

Opakovaný výskyt medveďa nahlásila Štátnej ochrane prírody SR, odvtedy sa ním zaoberá Zásahový tím pre medveďa hnedého.

"Prvýkrát medveď prišiel v noci z 18. na 19. mája. Vyskytuje sa v okrajovej časti obce, hlavne pri bytových domoch, kde máme nájomné byty. Navštevuje stojiská odpadu. Nedávno obyvatelia hlásili aj poškodenie oplotenia," uviedla starostka.

Pravidelný návštevník

Medveď sa v obci objavuje dva až trikrát do týždňa. Väčšinou okolo polnoci, no podľa Gazdičovej prišiel aj pred 22.00 h. To už kontaktovali políciu, pretože medveď sa vybral po miestnej komunikácii do obce. Hliadka ho napokon vytlačila mimo zastavanú časť.

"So ŠOP sme sa dohodli, že zabezpečíme kontajnery na odpad pri bytových domoch, medveď sa už k potrave nedostane a oni sa ho pokúsia vytlačiť," načrtla.

Primátor zhodnotil najväčší problém

Oznámenia o pohybe medveďa dostala aj liptovskohrádocká mestská polícia. Začiatkom júna sa zviera malo pohybovať na Hviezdoslavovej ulici. "Oznamovateľ uviedol, že pred rodinnými domami videl medveďa, ktorý prevrátil nádoby na odpad a hľadal v nich potravu," informoval náčelník mestskej polície Marek Murín.

V polovici júna mal medveď prevrátiť nádoby na odpad na liptovskohrádockom sídlisku Prekážka, videli ho aj pri firmách vo Vyšných Fabrikách.

"Asi najväčší problém je, že medveď už bol aj v meste na frekventovaných uliciach. Monitorujú to mestskí policajti, sú v kontakte so zásahovým tímom. Nie je normálne, aby v úzko zastavaných oblastiach bola dravá šelma. Som dosť prekvapený, že sa tu zdržiava nepretržite. Aj po tom, čo bol naplašený, na druhý deň sa vrátil a pravdepodobne si zháňal obživu," zhodnotil primátor mesta Branislav Tréger. Podľa neho majú rovnaký problém aj neďaleké obce Závažná Poruba a Liptovská Kokava.

Diaľkové svetlá, klaksón aj streľba

Pri opakovanom výskyte medveďa v intraviláne obce - v blízkosti ľudí či odpadu - pristupuje zásahový tím k tzv. aktívnemu plašeniu. Zviera sa snažia vytlačiť naspäť do lesa.

"Máme vytypované lokality, kde sa medveď môže v ten večer nachádzať. Ak sa objaví, na odplašenie používame rôzne faktory, napríklad diaľkové svetlá či klaksón. Niekedy je to aj pyrotechnika alebo streľba z plynovej zbrane do vzduchu," priblížil člen Zásahového tímu pre medveďa hnedého Michal Haring s tým, že takáto forma sa im zatiaľ celkom osvedčila. Pokiaľ to nepomôže, pristúpiť môžu aj k tvrdším opatreniam, napríklad k paintballovým strelám.