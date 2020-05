Peklo v USA! Násilie v uliciach, armáda aj streľba: ZÁBERY, z ktorých tuhne krv v žilách

Guvernér amerického štátu Minnesota Tim Waltz povolal vo štvrtok Národnú gardu do mesta Minneapolis, aby tam pomohla obnoviť verejný poriadok. Minneapolis zasiahla v ostatných dňoch vlna násilných nepokojov, ku ktorej došlo v reakcii na pondelňajšiu na smrť Afroameričana pri policajnom zásahu.

Minnesotská polícia zadržala počas protestov aj štáb televízie CNN

Minnesota police arrest CNN reporter and camera crew as they report from protests in Minneapolis https://t.co/oZdqBti776 pic.twitter.com/3QbeTjD5ed

"Niektorí jedinci sa bohužiaľ podieľali na nezákonných a nebezpečných činoch, vrátane podpaľačstva, nepokojov, rabovania a poškodzovania verejného a súkromného majetku," uviedol Waltz.

UPOZORNENIE! VIDEO NIE JE VHODNÉ PRE MALOLETÝCH A CITLIVÉ OSOBY!

Afroameričana Georgea Floyda zatkla polícia v pondelok večer - po spáchaní priestupku. Videozáznam zhotovený svedkami incidentu ho zachytáva spútaného a ležiaceho na zemi. Jeden z policajtov mu kolenom tlačil na krk.

Zdroj: SITA/AP Photo/John Minchillo

Zatknutý 46-ročný Floyd sa sťažoval na bolesť a kričal, že nemôže dýchať. Postupne sa prestal hýbať aj rozprávať. Zomrel krátko na to, po prevoze do nemocnice.

Zdroj: SITA/AP Photo/John Minchillo

Štyroch policajtov, ktorí sa na zásahu zúčastnili, v utorok prepustili. Napriek tomuto rýchlemu kroku však zostáva otázne, či niektorí z nich bude čeliť aj trestnému stíhaniu, píše DPA.

Zdroj: SITA/AP Photo/John Minchillo

Smrť Afroameričana vyvolala v Minnesote vlnu protestov a vyhrotila už aj tak napäté vzťahy miestnych s políciou.

Zdroj: SITA/AP Photo/John Minchillo

Nepokoje a rabovanie boli obzvlášť divoké na juhu Minneapolisu, pričom miestna televízna stanica KSTP odvysielala zábery horiacich budov vo viacerých tamojších uliciach.

O nič lepšia nie je situácia v Louisville v americkom štáte Kentucky. Najmenej sedem tu ľudí utrpelo strelné zranenia počas protestov. Demonštranti vyjadrovali pobúrenie nad smrťou Afroameričanky Breonny Taylorovej, ktorú v marci v jej dome v Louisville zastrelili policajti. Informovala o tom v piatok agentúra AP.

Zdroj: SITA/@mckinley_moore via AP

Ako uviedla v piatkovom vyhlásení miestna polícia, najmenej sedem osôb utrpelo počas protestu, ktorý sa konal v noci zo štvrtka na piatok, strelné zranenia, pričom minimálne jeden človek je v kritickom stave.

Zdroj: TASR/AP

Polícia zadržala niekoľko ľudí, neuviedla však ich presný počet. K streľbe došlo vo štvrtok okolo 23.30 h miestneho času. Hovorca polície Lamont Washington pre AP uviedol, že všetci postrelení boli civilisti.

Protests have swept across multiple major US cities, with crowds taking to the streets to demand action on police brutality.



In Memphis, signs were held for black Americans who had recently been killed -- George Floyd, Ahmaud Arbery, and Breonna Taylor. https://t.co/5ZtZGoZwKR pic.twitter.com/nZXVF66dnQ