KORONAVÍRUS Opatrenia sa uvoľňujú: Od soboty otvára hranice aj Nemecko

Ako oznámil spolkový minister vnútra Horst Seehofer, kontroly sa ukončia v noci na sobotu najprv na hraniciach s Luxemburskom. Na hraniciach s Dánskom je Nemecko pripravené ukončiť kontroly po tom, ako tamojšia vláda uzatvorí prebiehajúce konzultácie so svojimi susedmi, povedal Seehofer. Na hraniciach s Francúzskom, Rakúskom a Švajčiarskom by však mali kontroly pokračovať až do 15. júna, ale od soboty budú len náhodné.

Zdroj: SITA/AP Photo/Michael Sohn, file

Ministerstvo však občanom Nemecka neodporúča v nasledujúcich týždňoch cestovať do zahraničia na turistické výlety. Podľa Seehofera je tento postup výsledkom pozitívneho vývoja v boji s pandémiou. Ak sa však počet nových prípadov nákazy v susedných regiónoch prudko zvýši, kontroly sa znova sprísnia. Napríklad v Nemecku nesmie v priebehu siedmich dní pribudnúť v regiónoch viac ako 50 nových infekcií na 100.000 obyvateľov.

Dvojtýždňová karanténa pre každého, kto prichádza do Nemecka, by sa mala podľa Seehofera vzťahovať už iba na ľudí, ktorí predtým boli v tretích krajinách - napríklad už nie na Nemcov prichádzajúcich z Francúzska alebo Holandska. O karanténe však rozhodujú vlády jednotlivých spolkových krajín. Kontroly na hraniciach Nemecka s Dánskom, Luxemburskom, Francúzskom, Rakúskom a Švajčiarskom s cieľom obmedziť pandémiu boli zavedené 16. marca.