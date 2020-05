KORONAVÍRUS Toto tu ešte nebolo: Newyorské metro od stredy každú noc preruší prevádzku

Ilustračné foto

Zdroj: SITA

NEW YORK - Prevádzka metra v americkom veľkomeste New York bude prvýkrát v jeho dejinách od stredy pravidelne každú noc na štyri hodiny prerušená za účelom dezinfekcie vozňov. Výluka bude prebiehať od 01.00 h do 05.00 h, uvádza na svojej stránke Metropolitný dopravný podnik (MTA), ktorý má na starosti verejnú dopravu v meste.