KORONAVÍRUS Portugalsko uvoľňuje opatrenia: Od pondelka sa otvoria malé obchody aj kaderníctvá

Trojfázový plán počíta s postupným otváraním rôznych sektorov hospodárstva. Prvá fáza sa začne v pondelok 4. mája otvorením malých obchodov, kaderníctiev, predajní áut a kníhkupectiev. Od pondelka budú tiež povolené individuálne športy ako tenis či golf, spoločné šatne v nich však fungovať nebudú. Znovu sa otvoria aj parky a knižnice. Povinné zároveň bude nosiť rúško na tvár na viacerých miestach vrátane prostriedkov verejnej dopravy, ktoré budú premávať v obmedzenom režime.

"Vieme, že tento proces má svoje riziká. Vieme, že keď sprístupníme rôzne aktivity, riziko prenosu infekcie sa tým zvýši," povedal Costa. Dodal však, že sa nikdy nebude hanbiť spraviť "krok späť", ak by sa to ukázalo ako nevyhnutné pre bezpečnosť Portugalcov. Obyvateľom je naďalej odporúčané, aby pracovali z domu či formou tzv. telepráce. Na jednom mieste sa nesmie zhromažďovať viac než desať osôb, ľudia však budú mať povolené navštevovať pohreby svojich príbuzných. Dôležité tiež bude naďalej dodržiavať pravidlá spoločenského odstupu.

Costa uviedol, že portugalská futbalová liga, ktorá je pozastavená od 12. marca, by sa mohla opätovne rozbehnúť od 30. mája, všetky zvyšné zápasy by sa však konali za zatvorenými dverami, respektíve bez divákov. Tento plán však ešte musí odobriť ministerstvo zdravotníctva. Premiér tiež avizoval, že druhá fáza uvoľňovania karanténnych opatrení začne 18. mája, ak epidémia koronavírusu v krajine bude naďalej slabnúť. V takom prípade by sa od tohto termínu mohli - v obmedzenej prevádzke - otvoriť aj väčšie obchody, reštaurácie, múzea či kaviarne. Rovnako by sa to týkalo aj denných centier pre deti či predškolských zariadení.

Žiaci vyšších ročníkov stredných škôl by sa v tejto fáze mohli vrátiť do škôl, ktoré by však museli dodržiavať prísne opatrenia vrátane povinného nosenia rúšok na tvár. Pre zvyšné ročníky však výučba bude až do konca akademického roka prebiehať len diaľkovo. Začiatkom júna by sa v súlade s plánom vlády mala začať tretia fáza uvoľňovania. Do práce by sa tak postupne mohli vracať všetci zamestnanci a otvoriť by sa mohli nákupné centrá, kiná, divadlá, v ktorých by naďalej platili pravidlá spoločenského odstupu.

V Portugalsku dosiaľ zaznamenali 25.045 prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 a 989 úmrtí na ochorenie COVID-19, ktoré tento vírus spôsobuje. Podľa agentúry Reuters ide o pomerne nízke číslo berúc do úvahy, že táto krajina patrí v miere testovania na koronavírus k najlepším na svete, pričom na milión obyvateľom tam pripadá približne 37.000 testov. Reprodukčné číslo vírusu (R0) je tam v súčasnosti nižšie než 1, čo znamená, že jeden nakazený človek môže infikovať menej ako jednu ďalšiu osobu. Kapacita nemocničných lôžok je v krajine využitá na necelých 65 percent, pričom len približne jedno percento nakazených potrebuje podľa premiéra hospitalizáciu na jednotke intenzívnej starostlivosti.