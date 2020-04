KORONAVÍRUS V Česku nechcú nič uponáhľať: Vláda požiada Snemovňu o predĺženie núdzového stavu

Vláda ČR schválila žiadosť o predĺženie núdzového stavu do 25. mája. Vo štvrtok vládni predstavitelia uviedli, že chcú predĺženie núdzového stavu, aby bolo možné zachovať reštriktívne opatrenia prijaté pre epidémiu koronavírusu.

Núdzový stav v ČR v súčasnosti platí do 30. apríla a predseda ústredného krízového štábu Jan Hamáček už predtým avizoval, že by malo dôjsť k jeho predĺženiu. Predseda Snemovne Radek Vondráček v Českej televízii uviedol, že poslanci by mohli návrh posúdiť 28. apríla. Preferoval by rokovanie v obmedzenom počte zákonodarcov, v ktorom už Snemovňa v čase pandémie rokovala niekoľkokrát.