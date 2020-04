KORONAVÍRUS Dobré správy z Británie: Vedci začínajú testovať vakcínu, dostupná môže byť už na jeseň

LONDÝN - Vedci z Oxfordskej univerzity dnes začínajú na ľuďoch testovať vakcínu proti koronavírusu. Dúfajú pritom, že by látka mohla byť dostupná verejnosti už tento rok na jeseň, informovala agentúra AFP. Podľa mnohých odborníkov je však nádej na takto rýchly vývoj účinného očkovania a výrobu dostatočného množstva dávok veľmi nepravdepodobný.

Podľa generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa je vyvinutie vakcíny jedinou cestou pre návrat do "normality". Pred pandémiou sa dá inak brániť len spoločenskými obmedzeniami, ktoré však silne narušujú ekonomický život. Na vývoji vhodných protilátok teraz pracuje po celom svete asi stovka tímov, z ktorých sa už sedem posunulo do štádia testov na ľuďoch. Účinnosť svojich preparátov skúšajú vedci v Číne, v Spojených štátoch a na konci mesiaca by mali začať aj ich nemeckí kolegovia.

V prvej fáze testu na Oxfordskej univerzite sa má vyskúšať, či je novo vyvinutá vakcína bezpečná a účinná. Vedci ju podajú 1112 dobrovoľníkom, z ktorých polovica dostane placebo, teda látku bez účinku. Desať účastníkov dostane dve dávky vakcíny v rozstupe štyroch týždňov. Podľa tímu profesorky Sarah Filbertovej je 80 percentná šanca, že bude vakcína fungovať. Ak sa ukáže, že skutočne proti koronavírusu zaberá, chceli by vedci vyrobiť do septembra milión dávok a od jesene zabezpečiť jej všeobecnú dostupnosť.

Hlavný zdravotnícky poradca britskej vlády Chris Whitty však v stredu vyhlásil, že šanca na dostupnosť účinnej vakcíny ešte tento rok je "neuveriteľne slabá". "Myslím, že musíme byť v tomto smere realisti - budeme sa musieť spoliehať na iné opatrenia, spoločenské, ktoré sú samozrejme veľmi rušivé," vyhlásil Whitty.

Britská vláda vo svetle kritiky svojho postupu proti pandémii zriadila špeciálny štáb, ktorý má koordinovať výskum a následnú masovú výrobu vakcíny proti koronavírusu. Okrem látky vyvíjanej vedcami z Oxfordskej univerzity podporuje aj snahy vedcov z univerzity Imperial College, ktorých vakcína, založená na inom princípe ako u kolegov z Oxfordu, by mala do testovacej fázy na ľuďoch vstúpiť v júni.