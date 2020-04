KORONAVÍRUS WHO varuje svet! Zrušenie opatrení na boj s pandémiou musí byť postupné

Ilustračné foto

PEKING - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v utorok varovala, že akékoľvek zrušenie obmedzení pohybu súvisiacich s pandémiou nového koronavírusu musí byť postupné. Ak by sa obmedzenia zmiernili príliš skoro, došlo by k opätovnému rozšíreniu vírusu. Informovala o tom v utorok agentúra Reuters s odvolaním na WHO.