KORONAVÍRUS Epidémiu zvládame, zabránili sme nekontrolovanému šíreniu, hovorí český minister

Minister vnútra Jan Hamáček, ktorý je šéfom ústredného krízového štábu, však varoval, že ešte nie je čas na ukončenie núdzového stavu a preto bude iniciovať jeho predĺženie. "Zabránili sme nekontrolovanému šíreniu (vírusu)," uviedol Vojtěch, ktorého citoval server iDNES.cz. Podľa neho ešte treba počkať na zhodnotenie veľkonočných sviatkov, minimálne s odstupom dvoch týždňov, pretože nie všetci obyvatelia počas nich dostatočne dodržiavali karanténne opatrenia.

"V súčasnosti to ale vyzerá tak, že máme pandémiu pod kontrolu," vyhlásil šéf rezortu zdravotníctva. V nemocniciach je stále zhruba rovnaký počet pacientov s ochorením COVID-19 a ich počet markantne nenarastá. Lekári sa tak môžu začať opäť venovať aj pacientom s inými diagnózami, napríklad onkologickými. "To je znak, že to zvládame dobre," povedal Vojtěch. Pripomenul, že výrazne rastie počet vyliečených pacientov, a to rádovo v desiatkach a stovkách.

Minister vnútra Hamáček taktiež v stredu varoval, že epidemiologická situácia v Českej republike zatiaľ nie je taká, aby umožnila zrušenie súčasného stavu núdze, informoval server Novinky.cz. "Rozhodne nie sme v situácii, aby sme odvolávali núdzový stav. Platí do konca apríla a som presvedčený, že budem žiadať o jeho predĺženie," povedal Hamáček v Českej televízii.

Viac informácií o koronavíruse nájdete aj na Facebooku

Podľa Hamáčka by mal núdzový stav trvať dovtedy, kým v šírení koronavírusu v ČR nenastane "zásadný obrat", čo sa ešte nestalo. Stav núdze umožňuje českej vláde napríklad nakupovať ochranné prostriedky bez výberových konaní a nariaďovať pracovnú povinnosť.

V Českej republike evidovali v stredu ráno 6151 prípadov nákazy koronavírusom. Denný nárast je už tretí deň za sebou menší než 100 prípadov; za utorok ich pribudlo 82. Ochoreniu COVID-19 podľahlo v českých nemocniciach 163 pacientov a 676 sa vyliečilo.