KORONAVÍRUS Česi sú optimisti! Do normálneho života sa chcú vrátiť už čoskoro, tri vlny uvoľňovania

PRAHA - Budúci týždeň budú otvorené ďalšie obchody, ktoré vláda nariadila v marci uzavrieť v snahe zamedziť šíreniu koronavírusu v Česku. Zoznam dolaďovalo ministerstvo priemyslu a zdravotníctva počas Veľkej noci. Úrady by mohli začať plne fungovať 20. apríla za zvýšených hygienických opatrení.

Podľa Karla Havlíčka, českého ministra priemyslu, obchodu a dopravy, by už v máji malo byť otvorené všetko a Česko by sa malo vrátiť do normálnych koľají. "Vláda to v utorok rozhodne, prednesie scenár uvoľňovania. Počíta sa s tromi vlnami, ak tam nebudú nejaké komplikované, toxické segmenty. Ide o maloobchodné predaje a služby, "uviedol Havlíček v Českej televízii.

Medzi jednotlivými vlnami by podľa Havlíčka mohli byť týždenné či desaťdňové odstupy. V prvých týždňoch mája by mohlo byť otvorené takmer všetko, ale samozrejme s ohľadom na vývoj šírenia koronavírusu, dodal. Podnikatelia by sa mali o otvorení dozvedieť s dvoj- až trojdňovým predstihom, povedal ďalej. Uviedol, že dohľad nad dodržiavaním hygienických a ďalších bezpečnostných pravidiel bude tvrdý a ich porušenie bude sankcionované.

Núdzový stav potrvá do 30. apríla. Rúška už nemusia nosiť vodiči MHD, rodina idúca v jednom aute či autisti. Koronavírus sa Českom šíri šiesty týždeň, počet mŕtvych s covid-19 prekročil stovku. Pri výbere obchodov, ktoré budú môcť budúci týždeň otvoriť, bude pracovný tím prihliadať na veľkosť predajnej plochy a tiež na to, do akej miery sa podarí zamedziť zhlukovaniu ľudí.

Podľa vicepremiéra Karla Havlíčka bude proces otvárania obchodov niekoľkotýždňový, vláda ale nechce otáľať. Čoskoro by mohli byť za prísnych podmienok povolené farmárske trhy. Dnes sa zákazníkom znovu otvorili hobbymarkety či cyklopredajne. České dráhy dnes avizovali, že od utorka opäť začnú predávať lístky na vlak.

Núdzový stav predĺžili

Vláda predĺžila núdzový stav po utorkovom súhlase Snemovne do štvrtka 20. apríla, pôvodne mal skončiť túto sobotu. Pracovníci v zdravotníctve už nebudú mať zakázané čerpať dovolenku, ako predtým vláda mimoriadne zaviedla. Hajtmani dostanú k dispozícii zoznam študentov posledných ročníkov lekárskych fakúlt, ktorým bola uložená pracovná povinnosť po dobu núdzového stavu. Na pomoc kultúre zasiahnutej opatreniami proti koronavírusu vláda uvoľní jednu miliardu korún, dotačné programy vyhlási ministerstvo kultúry počas nasledujúcich týždňov. Pomocou chce udržať sieť divadiel, múzeí, galérií alebo orchestrov vo všetkých regiónoch.

Vláda dnes tiež zaradila výrobcu liečiv do režimu kritickej infraštruktúry, kam patria podniky, pri ktorých by narušenie funkcie malo závažný vplyv na bezpečnosť štátu alebo zdravie ľudí. Liečivá sú strategickou komoditou. Dneškom sa takisto obnovila činnosť Národnej ekonomickej rady vlády, ktorá má vyhľadávať možné problémy vo fungovaní ekonomiky alebo vydávať odporúčania pri príprave strategických hospodárskych dokumentov.

NERV by mal mať 15 členov, pracovať budú bez nároku na odmenu. Okrem vlády zasadá aj Senát. Bez zmeny schválil jednorazový príspevok 25.000 korún pre živnostníkov a vyzval ministerku Alenu Schillerovú k zmene zákona o príspevku pre SZČO. Mal by zahrnúť aj ľudí, ktorí podnikajú a súčasne s tým majú zamestnanie. Ministerstvo financií popoludní predstavilo formulár žiadosti o príspevok. Ministerstvu dnes tiež vláda schválila návrh na odpustenie DPH z darov, ktoré darcovia poskytli záchranárom alebo sociálnym službám. Odpustenie dane platí od 12. marca do skončenia núdzového stavu.

Nový liek

Koronavírus sa Českom šíri od 1. marca. Do dneška sa nákaza preukázala u 5467 ľudí, 112 ľudí s koronavírusom zomrelo a 301 sa uzdravilo. Minister zdravotníctva Adam Vojtěch (za ANO) dnes oznámil, že počas niekoľkých nasledujúcich dní bude pre českých pacientov s covid-19 dostupný experimentálny liek favipiravir z Japonska. Prvýkrát ho použijú lekári v pražskej Všeobecnej fakultnej nemocnici, potom aj v ďalších nemocniciach.

Japonsko liek daruje pre 20 až 25 pacientov, ktorí sa liečia v nemocniciach. Ak by bolo treba viac, Česko ho môže kúpiť pre ďalších 80 ľudí. "Zdá sa, že je pomerne sľubný pre stredne závažné prípady," uviedol minister. ČR je medzi dvadsiatkou krajín, ktorým Japonsko liek povolilo dodať. V českých nemocniciach už boli podané aj ďalšie experimentálne lieky na covid-19, a to remdesivir či hydroxychlorochín.

Česi môžu obmedzene vycestovať

Počet osôb infikovaných novým koronavírusom sa v pondelok v Česku zvýšil o 68 a stúpol na celkových 6059. S odvolaním sa na údaje ministerstva zdravotníctva o tom v utorok informoval spravodajský portál Novinky.cz. Ide zároveň o najnižší denný nárast od 17. marca, keď pribudlo 67 nakazených. Server Novinky.cz však zároveň pripomína, že z dôvodu menšieho počtu testov býva počet nových prípadov cez víkend a počas sviatkov zvyčajne nižší.

V Česku evidujú doposiaľ 147 úmrtí na ochorenie COVID-19 a 527 vyliečených pacientov. Testovaných bolo 131.542 ľudí, pričom len za uplynulých 24 hodín sa počet testov zvýšil o 3138.

Od 14. apríla však obyvatelia ČR môžu v odôvodnených prípadoch opäť vycestovať do zahraničia. Podľa ministerstva vnútra ide napríklad o úradné povinnosti, služobné cesty, pohreby alebo návštevu rodiny. Ak je pobyt v zahraničí dlhší ako 24 hodín, dotyčný je povinný po návrate absolvovať 14-dňovú karanténu.