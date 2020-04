KORONAVÍRUS Babička (†90) odmietla pľúcny ventilátor, keď zistíte prečo, neubránite sa slzám

BINKOM – Belgičanka Suzanne Hoylaertsová (†90) skončila v nemocnici po tom, ako sa nakazila koronavírusom. Lekári ju chceli napojiť na pľúcny ventilátor, seniorka to však s vďakou odmietla. Z jej posledných slov sa vám bude chcieť plakať.

Suzanne bola hospitalizovaná 20. marca. Lekársku pomoc si privolala sama, trápili ju dýchacie ťažkosti a nechutenstvo. Test následne odhalil nákazu ochorením COVID-19.

Babička však ventilátor odmietla. Lekárom povedala, nech ho použijú na záchranu niekoho mladšieho. „Mala som naozaj krásny život. Nechcem žiadne prístroje na pomoc s dýchaním. Nie. To si nechajte pre mladších. Prežila som skvelý a dlhý život,“ vysvetlila doktorom Suzanne. Seniorka bojovala s nákazou bez podporného prístroja dva dni, 22. marca zomrela.

Bolo jej však ľúto, že za ňou nesmela prísť dcéra Judith. „Začalo sa to pred dvoma týždňami. Mama sa sťažovala na ťaživý pocit v oblasti ramien. Spočiatku si myslela, že zaspala v zlej polohe. Potom sa ale dostavili dýchacie ťažkosti. Nechali si ju v nemocnici, a odvtedy som bola v kontakte len s lekármi. Tí mi povedali, že odmietla ventilátor a prečo. Ja som si len pomyslela, že to je typická mama, do poslednej chvíle pomáha druhým,“ povedala pre britský denník Judith.

Ženu mrzí, že sa s matkou nemôže rozlúčiť, pretože je v karanténe. Dodnes jej však nie je jasné, ako sa infikovala. „Pre celú rodinu je záhadou, ako sa mohla nakaziť. Bola iba doma, rešpektovala všetky nariadenia vlády,“ tvrdí Judith.